Ultimate Kho-Kho League के दूसरे सीजन के खिलाड़ियों का चयन हुआ

अल्टीमेट खो खो (यूकेके) के दूसरे सीज़न के लिए खिलाड़ियों की नीलामी मंगलवार, 21 नवंबर को भुवनेश्वर में सफलतापूर्वक आयोजित की गई। खिलाड़ियों में से छह फ्रेंचाइज़ियों का चयन किया गया। ए श्रेणी में 30 खिलाड़ियों को 6-6 लाख रुपये, बी श्रेणी में 36 खिलाड़ियों को 5-5 लाख रुपये, श्रेणी सी में 55 खिलाड़ियों को 3-3 लाख रुपये, श्रेणी डी में 24 खिलाड़ियों को 1.5 लाख रुपये में चुना गया है। ओडिशा जगरनॉट्स, चेन्नई क्विक गन्स, गुजरात जायंट्स, मुंबई खिलाड़ी, राजस्थान वॉरियर्स और तेलुगु योद्धा छह टीमें थीं जो टूर्नामेंट में भाग लेंगी। 3.90 करोड़ रुपये के कुल आवंटित पर्स के साथ, न्यूनतम 20 और अधिकतम 35 खिलाड़ियों का संयोजन। 6 टीमों ने 18 खिलाड़ियों को रिटेन किया। फ्रेंचाइजी को उनके संबंधित ड्राफ्ट अनुक्रम और पर्स क्षमता के आधार पर खिलाड़ियों को चुनने का विकल्प दिया गया था। कुल मिलाकर, 245 खिलाड़ी पूल में थे और उन्हें तीन खंडों में विभाजित किया गया था। फ्रेंचाइजी द्वारा रिटेन किए गए 18 खिलाड़ियों को पावर प्लेयर्स श्रेणी कहा जाता था। जो खिलाड़ी सीज़न 1 का हिस्सा थे लेकिन उन्हें बरकरार नहीं रखा गया था उन्हें पोल ​​प्लेयर्स के रूप में जाना जाता है। लीग ने नई प्रतिभाओं को ड्रीम प्लेयर श्रेणी में रखकर उन्हें मंच प्रदान किया।

\फ्रेंचाइजी या भारतीय खो खो महासंघ द्वारा अनुशंसित खिलाड़ियों के नए समूह को ड्रीम प्लेयर्स कहा जाता है। इस बीच, गुजरात जायंट्स ने दो अन्य लोगों के अलावा टूर्नामेंट के डिफेंडर अभिनंदन पाटिल को बरकरार रखा। मुंबई खिलाड़ियों ने पिछले सीज़न के दो खिलाड़ियों, गजानन शेंगल और श्रीजेश एस को बरकरार रखा। अन्य दो टीमों, राजस्थान वॉरियर्स और तेलुगु योद्धाओं ने तीन-तीन खिलाड़ियों को रिटेन किया। भारतीय खो-खो महासंघ के अध्यक्ष सुधांशु मित्तल ने कहा, अल्टीमेट खो-खो ने उस खेल को अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाई है जो पहले ग्रामीण क्षेत्रों या समुदायों से संबंधित था। आज इसने लोकप्रियता हासिल कर ली है और इस खेल की बदौलत खिलाड़ियों को नौकरियां, पुरस्कार और कॉलेजों में दाखिला मिल रहा है। इस खेल को जल्द ही अंतरराष्ट्रीय पहचान मिलेगी।आज इसने लोकप्रियता हासिल कर ली है और इस खेल की बदौलत खिलाड़ियों को नौकरियां, पुरस्कार और कॉलेजों में दाखिला मिल रहा है। इस खेल को जल्द ही अंतरराष्ट्रीय पहचान मिलेगी।