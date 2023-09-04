scorecardresearch
इंडिगो बोर्ड खरीदेगी दस A320 NEO विमान

Ankur Tyagi
New Delhi, Sep 4, 2023 15:16 IST
इंडिगो एयरलाइंस के निदेशक मंडल ने 10 अतिरिक्त A320 NEO परिवार के विमानों के ऑर्डर देने को मंजूरी दे दी है। 
2019 में इंडिगो ने फ्रांसीसी विमान निर्माता को 430 विमानों का ऑर्डर दिया था। इंडिगो ने 2019 में 300 से अधिक एयरबस A320 NEO परिवार के विमानों के लिए रिकॉर्ड-ऑर्डर दिया, जिसकी कीमत उस समय अनुमानित कैटलॉग कीमतों पर लगभग 33 बिलियन डॉलर थी। प्रैट एंड व्हिटनी (पी एंड डब्ल्यू) इंजन की समस्याओं के कारण ए320 एनईओ की डिलीवरी में देरी हो रही है।

जून में नो-फ्रिल्स एयरलाइन द्वारा 500 एयरबस ए320 फैमिली विमानों का ऑर्डर देने के लगभग दो महीने बाद यह विकास हुआ है। इस ऑर्डर को न केवल इंडिगो का सबसे बड़ा ऑर्डर बताया गया, बल्कि एयरबस के साथ किसी भी एयरलाइन द्वारा सबसे बड़ी एकल विमान खरीद भी थी। इस बार, इंडिगो की ऑर्डर बुक में A320NEO, A321NEO और A321XLR विमानों का मिश्रण शामिल है।

बीएसई पर इंडिगो की मूल कंपनी इंटरग्लोब एविएशन के शेयर 0.83 प्रतिशत बढ़कर 2,458.75 पर कारोबार कर रहे थे। एनएसई पर इंटरग्लोब एविएशन के शेयर 0.76 प्रतिशत बढ़कर 2.457.50 पर कारोबार कर रहे थे।

