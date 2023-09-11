September में छुट्टियों की कर रहे हैं प्लानिंग तो ये पढ़िए
त्योहारों का सीजन आ गया है। सितंबर महीने में कई पर्व मनाए जाते हैं। धार्मिक त्योहारों के कारण महीने में कई अवकाश मिल जाते हैं। बैंक समेत कई दफ्तर इस मौके पर बंद होते हैं और अपने मुताबिक आनंद उठा पाते हैं।
September का महीना आ गया है और अगर आप इस महीने कहीं घूमने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है। इसलिए यदि आप अपने परिवार या दोस्तों के साथ घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तो, अपना बैग पैक करें और सफर पर निकलें। लेकिन एक जरूरी सवाल यह है कि आप कहां जाएं? भारत में घूमने के लिए अनगिनत जगह हैं, लेकिन हम आपकी मदद करने के लिए यहां पांच खूबसूरत जगह बता रहे हैं जो सितंबर में खास रूप से आकर्षक हो सकती हैं।
अल्मोड़ा, उत्तराखंड: यहां के पहाड़ी दृश्य और मंदिरों का संगम सितंबर में अल्मोड़ा को एक खास जगह बनाता है। आप नंदा देवी मंदिर, चितई मंदिर, पाताल देवी मंदिर, माल रोड, मल्ला महल, और अल्मोड़ा चिड़ियाघर जैसी जगहों को एक्सप्लोर कर सकते हैं।
दमन दीव, गुजरात: यह द्वीप गुजरात का एक खूबसूरत समुंदर किनारा है, जहां आप समुंदर का आनंद ले सकते हैं और गुजराती और पुर्तगाली संस्कृतियों का भी आनंद उठा सकते हैं।
कलिम्पोंग, पश्चिम बंगाल: यह हिल स्टेशन पश्चिम बंगाल का एक अनोखा स्थल है जो सितंबर में विशेष रूप से खूबसूरत होता है। यहां आप चाय के बागान, लेप्चा संग्रहालय, मेक फार्लेन चर्च, और बहुत कुछ देख सकते हैं।
पुडुचेरी, तमिलनाडु: यह समुंदर किनारे का शांत और सुंदर स्थल है, जहां आप समुंदर का आनंद ले सकते हैं और फ्रेंच स्टाइल के खाने का आनंद उठा सकते हैं।
केरल: केरल को "दक्षिण का स्वर्ग" कहा जाता है और सितंबर में यहां का मौसम बेहद आनंदमय होता है। यहां आप बैकवाटर, चाय के बागान, उच्च पहाड़ियों का भी आनंद ले सकते हैं।
इन जगहों पर घूमकर आप अपने सितंबर के महीने को यादगार बना सकते हैं, और नई यात्राओं की शुरूआत कर सकते हैं।
Also Read: Britain का ये शहर हो गया है दिवालिया !