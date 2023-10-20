ICICI Lombard की GDPI वित्त वर्ष 2024 के पहले H1FY24 में 18.2 फीसदी बढ़कर 124.72 बिलियन (12472 करोड़ रुपये) रहा, जबकि वित्त वर्ष 2023 की पहली छमाही में यह 105.55 बिलियन (10555 करोड़ रुपये) था। कंपनी के GDPI में 18.2 फीसदी की ग्रोथ, उद्योग की ग्रोथ 14.9 फीसदी की तुलना में अधिक है। कंपनी की ग्रॉस डायरेक्‍ट प्रीमियम इनकम वित्त वर्ष 2024 की दूसरी तिमाही (जुलाई 2023 से सितंबर 2023) में 60.86 बिलियन (6086 करोड़ रुपये) थी, जबकि वित्त वर्ष 2023 की दूसरी तिमाही में यह 51.85 बिलियन (5185 करोड़ रुपये) थी, इस लिहाज से दूसरी तिमाही में जीडीपीआई में सालाना आधार पर 17.4 फीसदी की ग्रोथ देखने को मिली, जो इंडस्‍ट्री की ग्रोथ 12.5 फीसदी से अधिक थी। Combined Ratio वित्त वर्ष 2024 की पहली छमाही के लिए 103.7 फीसदी रहा, जबकि वित्त वर्ष 2023 की पहली छमाही के लिए यह 104.6 फीसदी था। वित्त वर्ष 2024 की पहली छमाही में 0.83 बिलियन और वित्त वर्ष 2023 की पहली छमाही में 0.28 बिलियन के CAT घाटे के प्रभाव को छोड़कर, कंबाइंड रेश्यो 102.7 फीसदी और 104.2 फीसदी था।Mवित्त वर्ष 2024 की दूसरी तिमाही में कंबाइंड रेश्यो 103.9 फीसदी रहा, जबकि वित्त वर्ष 2023 की दूसरी तिमाही में यह 105.1 फीसदी था। वित्त वर्ष 2024 की दूसरी तिमाही में 0.48 बिलियन और वित्त वर्ष 2023 की दूसरी तिमाही में 0.28 बिलियन के CAT घाटे के प्रभाव को छोड़कर, कंबाइंड रेश्यो 102.8 फीसदी और 104.3 फीसदी था।

Profit before tax वित्त वर्ष 2024 की पहली छमाही में 19.4 फीसदी बढ़कर 12.84 बिलियन (1284 करोड़ रुपये) हो गया, जबकि वित्त वर्ष 2023 की पहली छमाही में यह 10.75 बिलियन (1075 करोड़ रुपये) था। तिमाही आधार पर बात करें तो वित्त वर्ष 2024 की दूसरी तिमाही में PBT 25.3% बढ़कर 7.64 बिलियन (764 करोड़ रुपये) हो गया, जबकि वित्त वर्ष 2023 की दूसरी तिमाही में यह 6.10 बिलियन (610 करोड़ रुपये) था। profit after tax वित्त वर्ष 2024 की पहली छमाही में 3.0 फीसदी बढ़कर 9.68 बिलियन ( 968 करोड़ रुपये) हो गया, जबकि वित्त वर्ष 2023 की पहली छमाही में यह 9.40 बिलियन (940 करोड़ रुपये) था। तिमाही आधार पर बात करें तो वित्त वर्ष 2024 की दूसरी तिमाही में PAT 2.2% घटकर 5.77 बिलियन (577 करोड़ रुपये) हो गया, जो वित्त वर्ष 2023 की दूसरी तिमाही में 5.91 बिलियन (591 करोड़ रुपये) था। FY2023 की दूसरी तिमाही में कर प्रावधान के उलट होने के एक बार के प्रभाव को छोड़कर, PAT वित्त वर्ष 2024 की पहली छमाही में 19.2 फीसदी और वित्त वर्ष 2024 की दूसरी तिमाही में 24.8 फीसदी बढ़ गया। Return On Average Equity वित्त वर्ष 2024 की पहली छमाही में 18 फीसदी था, जबकि वित्त वर्ष 2023 की पहली छमाही में यह 19.9 फीसदी था। तिमाही आधार पर देखें तो ROAE वित्त वर्ष 2023 की दूसरी तिमाही में 24.5 फीसदी की तुलना में वित्त वर्ष 2024 की दूसरी तिमाही में 21.1 फीसदी था। Solvency Ratio 30 सितंबर, 2023 को 2.59x था, जबकि 30 जून, 2023 को यह 2.53x था और 1.50x की रेगुलेटरी आवश्यकता से अधिक था। 31 मार्च, 2023 को सोलेवेंसी रेशिओ 2.51x था। Company Board of Directors ने वित्त वर्ष 2024 की पहली छमाही के लिए प्रति शेयर 5.00 रुपये का इंटरिम डिविडेंड घोषित किया है, जबकि वित्त वर्ष 2023 की पहली छमाही के लिए यह 4.50 रुपये था।