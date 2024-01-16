scorecardresearch
NewsकारोबारPune में ₹7000 करोड़ इन्वेस्ट करेगी Hyundai Motors

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi ,UPDATED: Jan 16, 2024 11:47 IST
Hyundai Motor भारत में ₹7000 करोड़ इन्वेस्ट करने जा रही है
Hyundai Motors भारत में ₹7000 करोड़ इन्वेस्ट करने जा रही है। कंपनी यह निवेश जनरल मोटर से हाल ही में खरीदे प्लांट के नवीनीकरण पर करेगी। यह प्लांट Pune के तालेगांव में स्थित है। यह डील स्विट्जरलैंड के Davos में World Economic Forum Summit में साइन होगी। तमिलनाडु के बाद कंपनी का यह दूसरी भारतीय प्लांट होगा। भारतीय बाजार से हटने और काफी समय तक बंद रहने के बाद हुंडई ने जनरल मोटर से तालेगांव का यह प्लांट पिछले साल खरीद लिया था। इस बात की जानकारी महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री Devendra Fadnavis ने दी है। फडणवीस ने अपने 'X' पोस्ट में लिखा, 'हुंडई मोटर इंडिया के MD और CEO किम उंसो, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर J.W रयु, और दूसरे ऑफिशियल्स से मिलकर खुशी हुई। उन्होंने मुझे पुणे के तालेगांव में हुंडई के ₹7000 करोड़ के निवेश के बारे में बताया। इसके अलावा उन्होंने अलग-अलग मुद्दों पर मेरी सहायता भी मांगी है। सरकार की ओर से मैंने उन्हें इस प्रोजेक्ट को लागू करने के लिए हर संभव मदद का आश्वासन दिया।' उन्होंने कहा, 'हुंडई मोटर के साथ इस डील की मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग (MoU) अगले हफ्ते दावोस में साइन होगा। 

Also Read: World Economic Forum की सलाना बैठक शुरू, जानिए भारत का कौन-कौन कर रहा प्रतिनिधित्व

8 साल में 20 हजार करोड़ इन्वेस्ट करेगी कंपनी

रिपोर्ट्स के मुताबिक हुंडई इलेक्ट्रिक व्हीकल, बैटरी पैक असेंबली और चार्जिंग स्टेशन के लिए अगले 8 साल में तमिलनाडु में ₹20,000 करोड़ खर्च करने का प्लान बना रही है। हुंडई के मौजूदा प्लांट में हर साल 8 लाख से ज्यादा कार बनाने की कैपेसिटी है। सोसाइटी ऑफ ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (SIAM) की रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी ने दिसंबर 2023 में 42,750 गाड़ियां बेची थीं। यह एक साल पहले यानी दिसंबर 2022 के मुकाबले 10% ज्यादा है।

