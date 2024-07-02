scorecardresearch
सोना-चांदी की कीमतों में जबरदस्त तेजी, सोना ₹74,000 और चांदी ₹93,000 पार

जनवरी से जून 2024 तक सोने की कीमतों में तेजी पर बोलते हुए, एकसपर्टस का कहना है कि सोना 2024 में पसंदीदा एसेटस में से एक बना रहेगा, जिसमें इसने वर्ष की पहली छमाही में लगभग 13% का प्रभावशाली रिटर्न दिया है।

BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
New Delhi ,UPDATED: Jul 2, 2024 18:12 IST
सोने-चांदी की कीमत में आज एक फिर तेजी देखी जा रही है। सोने की कीमत में तेजी के लिए ट्रिगर आज सोने का भाव बाजार में 74 हजार प्रति 10 ग्राम के पार है। वहीं चांदी का भाव 93 हजार के पार है। हालांकि, यह चालू वर्ष 2024 के पहले छह महीनों में भारतीय शेयर बाजार के सूचकांकों से बेहतर प्रदर्शन करने में कामयाब रहा है। जनवरी से जून 2024 तक, घरेलू बाजार में सोने की कीमत में लगभग 13% का इजाफा हुआ है, जो निफ्टी 50 सूचकांक के लगभग 10.50% के उछाल को पार कर गई है। बीएसई सेंसेक्स में लगभग 9.50% की वृद्धि हुई, और बैंक निफ्टी सूचकांक H-1CY24 में लगभग 8.25% बढ़ा।  

सोने की कीमत में तेजी 

जनवरी से जून 2024 तक सोने की कीमतों में तेजी पर बोलते हुए, एकसपर्टस का कहना है कि  सोना 2024 में पसंदीदा एसेटस में से एक बना रहेगा, जिसमें इसने वर्ष की पहली छमाही में लगभग 13% का प्रभावशाली रिटर्न दिया है। दूसरी तिमाही के दौरान सोने की कीमतों को 74,355 रुपये प्रति 10 ग्राम के नए रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंचा दिया, इससे पहले कि कुछ मुनाफावसूली के कारण कीमतों में गिरावट आई। 

वे कारक जिन्होंने सोने को इक्विटी रिटर्न पर हावी होने में मदद की

एचडीएफसी सिक्योरिटीज में कमोडिटी और करेंसी के प्रमुख अनुज गुप्ता ने कहा, यह सच है कि दोनों एसेटस लंबे समय से एक-दूसरे का अनुसरण कर रही हैं क्योंकि यूएस फेड की दर में कटौती प्रमुख ट्रिगर है जिसका दोनों एसेटस के निवेशक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।हालांकि, इन परिसंपत्तियों की कीमत में वृद्धि या सुधार में अन्य कारक भी महत्वपूर्ण थे। आगे देखते हुए, हम सोने की कीमत ₹ 67,800 से ₹ ​​68,250 प्रति 10 ग्राम ज़ोन (क्लोजिंग बेसिस) के आसपास होने की उम्मीद करते हैं। उच्च स्तर पर, कीमतें साल के अंत तक ₹ 80,000 प्रति 10 ग्राम के निशान तक छू  सकती हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि सोने को खरीदने से रिटर्न बढ़ा सकता है। 

Abhishek
Jul 2, 2024