Personal Finance : मैं 15 साल में 4 करोड़ रुपये का रिटायरमेंट फंड बनाना चाहता हूं, इसके लिए मैं अपने MF पोर्टफोलियो में कैसे बदलाव करूं?

Personal Finance : मैं 15 साल में 4 करोड़ रुपये का रिटायरमेंट फंड बनाना चाहता हूं, इसके लिए मैं अपने MF पोर्टफोलियो में कैसे बदलाव करूं?

आपके पोर्टफोलियो को विभिन्न श्रेणियों और एसेट मैनेजमेंट कंपनियों (एएमसी) में विविधता प्रदान करेगी, जिससे जोखिम कम करने और संभावित रूप से रिटर्न बढ़ाने में मदद मिलेगी।

Ankur Tyagi
Ankur Tyagi
New Delhi,UPDATED: Jul 2, 2024 14:09 IST
आपके पोर्टफोलियो को विभिन्न श्रेणियों और एसेट मैनेजमेंट कंपनियों (एएमसी) में विविधता प्रदान करेगी
आपके पोर्टफोलियो को विभिन्न श्रेणियों और एसेट मैनेजमेंट कंपनियों (एएमसी) में विविधता प्रदान करेगी

 मैं 15 साल में 4 करोड़ रुपये का रिटायरमेंट फंड बनाना चाहता हूं,  इसके लिए मैं अपने MF पोर्टफोलियो में कैसे बदलाव करूं?

सवाल- नमस्ते, मेरी उम्र 45 साल है। मेरे पास अपना खुद का घर है, जिस पर कोई देनदारी नहीं है। मेरे पास 15 साल का निवेश क्षितिज है, जिसमें उच्च जोखिम लेने की क्षमता है। मैं 3-4 करोड़ के रिटायरमेंट फंड की तलाश में हूं। मैं म्यूचुअल फंड में निम्नलिखित निवेश कर रहा हूं। 

यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ 12000
टाटा स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट - ग्रोथ 4000
एसबीआई कॉन्ट्रा डायरेक्ट प्लान ग्रोथ 5000
निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड डायरेक्ट- ग्रोथ 6000
क्वांट स्मॉल कैप फंड 4000
निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड 5000
आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लूचिप फंड डायरेक्ट-ग्रोथ 9000
महिंद्रा मनुलाइफ मल्टी कैप फंड - डायरेक्ट प्लान - ग्रोथ 5000
पराग पारिख फ्लेक्सी कैप फंड 5000
एसबीआई लार्ज एंड मिडकैप फंड डायरेक्ट प्लान-ग्रोथ 5000
कुल 60,000

संजीव बजाज, संयुक्त अध्यक्ष एवं एमडी, बजाज कैपिटल द्वारा उत्तर

अगले 15 वर्षों में 3-4 करोड़ रुपये का कोष बनाने के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, एक विविध इक्विटी-उन्मुख पोर्टफोलियो बनाने की सलाह दी जाती है। आप अगले 15 वर्षों के लिए 60,000 रुपये (12% CAGR मानकर) के अपने मौजूदा मासिक SIP निवेश को जारी रख सकते हैं। इसके अतिरिक्त, अपने लक्ष्य तक पहुँचने में तेज़ी लाने के लिए SIP के माध्यम से किसी भी वृद्धिशील बचत को इक्विटी-उन्मुख म्यूचुअल फंड योजनाओं में आवंटित करें। अपने SIP को बढ़ाने के लिए बाजार में तेज गिरावट का लाभ उठाने से भी आपके वित्तीय लक्ष्य को प्राप्त करने में तेज़ी आ सकती है। विविधीकरण सुनिश्चित करने के लिए, आप अपनी मासिक SIP राशि को निम्नलिखित फंडों में समान रूप से विभाजित कर सकते हैं:

कोटक मल्टी कैप फंड
निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड
एचडीएफसी मिड कैप ऑपर्च्युनिटीज फंड
निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड
एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड
पराग पारिख फ्लेक्सी कैप फंड
निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड
आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लूचिप फंड
मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड
बंधन कोर इक्विटी फंड

यह रणनीति आपके पोर्टफोलियो को विभिन्न श्रेणियों और एसेट मैनेजमेंट कंपनियों (एएमसी) में विविधता प्रदान करेगी, जिससे जोखिम कम करने और संभावित रूप से रिटर्न बढ़ाने में मदद मिलेगी।

(निवेश विशेषज्ञ द्वारा व्यक्त किए गए विचार उनके अपने हैं। कृपया अपने निवेश संबंधी प्रश्न हमें askmoneytoday@intoday.com पर ईमेल करें। हम अपने विशेषज्ञों के पैनल द्वारा आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे।)

Edited By:
Abhishek
Published On:
Jul 2, 2024