Twitter Badge: ट्विटर के ब्लू टिक पर सालाना 4,000 रुपये कैसे बचाएं? यहां जानिए डिटेल्स

आज से ट्विटर ने उन यूजर्स के प्रोफाइल से ब्लू वेरिफाइड बैज हटा दिए हैं, जिनके पास ट्विटर ब्लू सब्सक्रिप्शन नहीं है।

Ankur Tyagi
New Delhi,UPDATED: Apr 21, 2023 17:10 IST
Twitter ब्लू वेरिफाइड बैज हटा दिए हैं

आज से ट्विटर ने उन यूजर्स के प्रोफाइल से ब्लू वेरिफाइड बैज हटा दिए हैं, जिनके पास ट्विटर ब्लू सब्सक्रिप्शन नहीं है। हालांकि कंपनी ने शुरुआत में 1 अप्रैल को लीगेसी ब्लू टिक को हटाने की योजना की घोषणा की थी, लेकिन परिवर्तन केवल चुनिंदा खातों पर ही लागू किया गया था। इस बार, ट्विटर और उसके मालिक एलोन मस्क ने नीले बैज को बनाए रखने के लिए सभी उपयोगकर्ताओं को सब्सक्रिप्शन लेने के लिए कहा था। जिसके पास सब्सक्रिप्शन नहीं था उनका बैज शुक्रवार को हट गया।

अब ,यदि आप नीला बैज लेना चाहते हैं, तो अब आपको कीमत चुकानी होगी। उदाहरण के लिए, वेब के लिए आपको वार्षिक सदस्यता के लिए 6,800 रुपये या मासिक सदस्यता के लिए 650 रुपये का भुगतान करना होगा। ऐप-आधारित खरीदारी के मामले में आपको हर साल 9400 रुपये या प्रति माह 900 रुपये का भुगतान करना होगा। सालाना सब्सक्रिप्शन पर आपको करीब 13% का डिस्काउंट मिलता है। 

लेकिन हम आपको बताते हैं कि ट्विटर ब्लू टिक सब्सक्रिप्शन पर प्रति वर्ष 4,000 रुपये की बचत कैसे कर सकते हैं।

Step 1: अपने मोबाइल पर अपना ट्विटर ऐप खोलने के बजाय, लैपटॉप या मोबाइल ब्राउज़र के माध्यम से twitter.com पर जाएं

Step 2: अपनी प्रोफ़ाइल में लॉग इन करें और ऊपरी बाएं कोने पर क्लिक करें
Step 3: "ट्विटर ब्लू" पर क्लिक करें
Step 4: 6800 रुपये का भुगतान करके वार्षिक मोड की सदस्यता लें और आप 4000 रुपये (900X12-6800 रुपये) बचाएं

ब्लू टिक के साथ आपको अन्य लाभ भी मिलेंगे जैसे आपके ट्वीट्स में बोल्ड और इटैलिक टेक्स्ट, लंबे वीडियो और 1080p वीडियो अपलोड, ट्वीट संपादित करना, बुकमार्क फ़ोल्डर, नई सुविधाओं तक जल्दी पहुंच, लंबे ट्वीट, NFT प्रोफ़ाइल चित्र आदि।

ये कीमतें समय-समय पर बदल भी सकती है। ये सब्सक्रिप्शन महंगा या सस्ता भी हो सकता है। अगर आप अपने सब्सक्रिप्शन से बाहर आना चाहते हैं तो आप इससे बाहर भी आ सकते हैं। ये ऑप्शन भी आपको मिलेगा।

पिछले साल मस्क के अधिग्रहण से पहले ये नियम लागू किया था। ट्विटर ने पत्रकारों,अभिनेताओं और राजनेताओं के फ्री वाले ब्लू टिक को हटाने की बात कही थी। शुक्रवार को भारत में कई राजनेताओं और मुख्यमंत्रियों तक के ब्लू टिक चले गए। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ब्लू टिक भी हट गया।

