शहरों में अर्बनाइजेशन के साथ कैसे बदल रही हैं तकनीक

भारत की तेजी से शहरीकृत हो रही आबादी को देखते हुए, जिसके 2030 तक 400 मिलियन से अधिक होने का अनुमान है, आवासीय संपत्तियों की मांग बढ़ रही है। यह वृद्धि घरेलू आय में वृद्धि और निरंतर कम ऋण दरों से प्रेरित है। इस तेजी से बढ़ते रियल एस्टेट क्षेत्र के समानांतर, भारतीय हार्डवेयर और भवन निर्माण सामग्री बाजार स्थिर विकास के लिए तैयार है, स्टेटिस्टा ने 2024 में 160.90 बिलियन रुपये के पर्याप्त राजस्व और 1.64% (सीएजीआर 2024-2028) की अनुमानित वार्षिक वृद्धि दर का अनुमान लगाया है। उद्योग विस्तार की इस पृष्ठभूमि के बीच, डोर हार्डवेयर और डिजिटल लॉकिंग समाधानों में विशेषज्ञता वाली भारत की प्रमुख उपभोक्ता-उन्मुख कंपनी, डोरसेट, भारत में ढाई दशकों से अधिक के सफल संचालन के बाद अपने उद्घाटन 360-डिग्री अभियान के शुभारंभ की घोषणा करते हुए गर्व महसूस कर रही है।

सटीकता और भावना के साथ तैयार किया गया यह अभियान, जिसका थीम है 'हर दरवाजा एक डोरसेट चाहता है', घर के स्वामित्व से जुड़ी यादों और भावनाओं को समेटे हुए है। यह घर मालिकों, घर खरीदारों, आर्किटेक्ट्स और डेवलपर्स सहित अपने लक्षित दर्शकों के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। घर के मालिकों के साथ घनिष्ठ जुड़ाव से अंतर्दृष्टि प्राप्त करके, अभियान अपने ग्राहकों की बढ़ती जरूरतों को समझने और संबोधित करने के लिए डोरसेट की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

डोरसेट समूह के संस्थापक चेयरमैन और प्रबंध निदेशक, राजेश बंसल

डोरसेट समूह के संस्थापक चेयरमैन और प्रबंध निदेशक, राजेश बंसल ने कहा, “डोरसेट ने पिछले 28 वर्षों में शिल्प, प्रतिबद्धता, नवाचार और नेतृत्व के साथ एक उल्लेखनीय यात्रा शुरू की है, जिससे हमारे ग्राहकों के साथ मजबूत संबंध बने हैं। हमारा नया अभियान, 'एवरी डोर डिज़र्वज ए डोरसेट', हमारे ग्राहकों के साथ हमारे संबंध और भावनाओं को दर्शाता है। इस पहल के माध्यम से, हम देशभर और उससे भी आगे अपने ब्रांड की उपस्थिति को मजबूत करना चाहते हैं।” अपने विचार साझा करते हुए, एनोर्मस के प्रबंध निदेशक आशीष खज़ांची ने कहा, “सुरक्षा का विचार केवल सुरक्षा से परे चला गया है। ग्राहक उनसे जुड़ी सुरक्षा में तार्किकता से परे देखता है।

डोरसेट

डोरसेट डोर हार्डवेयर, लॉकिंग मैकेनिज्म और रसोई और फर्नीचर फिटिंग्स के अग्रणी वैश्विक निर्माताओं में से एक है। यह इको-फ्रेंडली ट्राइक्लोरोएथिलीन फ्री क्लीनिंग प्रोसेस वाली पहली भारतीय डोर हार्डवेयर कंपनी है। संगठन के पास 52 डिज़ाइन और 11 पेटेंट हैं, जो इसे भारत में सबसे गतिशील और सबसे तेज़ मार्क-टू-मार्केट कंपनी बनाते हैं।