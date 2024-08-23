तुर्की का पर्यटन बिज़नेस ठंडा कैसे हो गया?

हाल ही के कुछ वर्षों में तुर्की के पर्यटन व्यवसाय में अचानक से सन्नाटा देखा गया है। जहाँ पहले यहाँ के होटलों में तबाड़तोड़ भीड़ होती थी, अब वहीं कमरों में सन्नाटा सा छाया हुआ है।ये जो स्थिति है उसके पीछे एक महत्वपूर्ण कारण ग्रीस का बढ़ता हुआ पर्यटनों का आकर्षण है, जिसने तुर्की के होटल व्यवसाय पर प्रभाव डाला है।

advertisement

Also Read: Krishna Janmashtami 2024 bank holiday : सोमवार, 26 अगस्त को बैंक खुले रहेंगे या बंद?

पर्यटन की गिरावट

तुर्की लंबे समय से दुनिया भर में पर्यटकों के लिए एक लोकप्रिय जगह रहा है। इस्तांबुल की ये एक ऐतिहासिक धरोहर, जिसमें प्राकृतिक रचनाएं और अंताल्या के समुद्री तट जैसी जगह जो पर्यटकों को काफी ज्यादा आकर्षित करती हैं। लेकिन हाल ही में तुर्की में पर्यटकों की संख्या में कमी देखी गई है।

Also Watch: रोनाल्डो ने यूट्यूब पर किया धमाका, बनाया है ये रिकॉर्ड

ग्रीस का बढ़ता आकर्षण

दूसरी ओर, ग्रीस ने अपनी खूबसूरती, संस्कृति और इतिहास से पर्यटकों को अपनी ओर लुभावित कर लिया है। ऐतिहासिक एथेंस, सेंटोरिनी के द्वीप, मिकोनोस की नाइटलाइफ और क्रेते के गाँव जैसे जगहों ने ग्रीस को यूरोप के सबसे पसंदीदा जगहों में से एक बना दिया है। ग्रीस की सुंदरता पर्यटकों को अपनी और तेजी से आर्कषित कर रही है।

ग्रीस और तुर्की, दोनों ही भूमध्य सागर की लोकप्रिय जगहों में से एक

ऐसे तो ग्रीस और तुर्की, दोनों ही भूमध्य सागर की लोकप्रिय जगहों में से एक हैं और एक-दूसरे को अपना प्रतिद्वंद्वी मानते हैं। लेकिन अभी के समय में ग्रीस तुर्की पर भारी पड़ रहा है। पर्यटक अपनी छुट्टियाँ मनाने के लिए तुर्की की जगह ग्रीस जाना पसंद कर रहे हैं। इसलिए तुर्की के होटलों में बुकिंग कम हो रही है। तुर्की की मौजूदा कट्टर इस्लामी सरकार की वजह से लोग अब यूरोप के बाकी देशों का रूख करने लगे हैं।