Krishna Janmashtami 2024 bank holiday : सोमवार, 26 अगस्त को बैंक खुले रहेंगे या बंद?

कई राज्यों में कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर अवकाश रहेगा, जो सोमवार, 26 अगस्त को है। भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में मनाए जाने वाले इस शुभ अवसर पर इन राज्यों के बैंक भी बंद रहेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा प्रकाशित वार्षिक बैंक अवकाश कैलेंडर के अनुसार, जिन शहरों में यह अवकाश मनाया जाता है, वहां सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्र के बैंक बंद रहेंगे।

लंबा वीकेंड

24 अगस्त 2024 से बैंक बंद रहेंगे, क्योंकि यह महीने का चौथा शनिवार है। RBI के नियमों के अनुसार, रविवार, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय छुट्टियों सहित महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को बैंक बंद रहते हैं। 25 अगस्त को भी बैंक बंद रहेंगे क्योंकि उस दिन रविवार है। फिर सोमवार को, जन्माष्टमी (श्रावण वद-8)/कृष्ण जयंती के अवसर पर कुछ राज्यों में बैंक बंद रहते हैं, जो चौथे शनिवार और रविवार के बाद है।

वे राज्य जहां बैंक बंद हैं

निम्नलिखित तिथियों को उल्लिखित राज्यों में बैंक बंद रहेंगे: गुजरात, ओडिशा, चंडीगढ़, तमिलनाडु, उत्तराखंड, सिक्किम, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान, जम्मू और श्रीनगर, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मेघालय और हिमाचल प्रदेश।

बैंक निम्नलिखित स्थानों पर खुले रहेंगे

त्रिपुरा, मिजोरम, महाराष्ट्र, कर्नाटक, असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, केरल, नागालैंड, नई दिल्ली, गोवा।