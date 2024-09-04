बर्तन मांजने वाला कैसे बन गया दुनिया का सबसे अमीर आदमी?

किसी रेस्टोरेंट में बर्तन मांजने वाला शख्स अब दुनिया के सबे अमीर आदमियों में से एक है। Nvidia के फाउंडर Jensen Huang का एक LinkedIn प्रोफाइल इन दिनों वायरल हो रहा है। 61 साल की अरबपति Jensen Huang ने अपने दिनों को याद करते हुए लिखा है कि कैसे वो Denny’s रेस्टोरेंट में बर्तन साफ करते थे। Jensen Huang की नेटवर्थ 11 बिलियिन है लेकिन उनका बचपन इतनी गरीबी में गुजरा कि उन्हें कई रेस्टोरेंट में काम करना पड़ा है, बर्तन साफ करने के अलावा Jensen Huang ने वेटर का काम भी किया।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

Jensen Huang अपने पुराने दिनों

Jensen Huang अक्सर अपने पुराने दिनों के किस्से सोशल मीडिया पर शेयर करते रहते हैं,Jensen Huang एक किस्सा बताते हुए कहते हैं कि मेरे माता-पिता गरीब थे लेकिन उन्होंने मुझे हमेशा मेहनत के बारे में सीख दी। LinkedIn पोस्ट वायरल होने के बाद यूजर्स ने लिखा, Huang की कहानी हमें सीख देती है कि कोई काम मुश्किल नहीं होता। एक बर्तन साफ करने वाला अपनी मेहनत के दम पर कैसे सीईओ बन गया, ये हम सब के लिए प्रेरणा की बात है।

Stanford Graduate School of Business में भी Jensen Huang ने अपना किस्सा सुनाते हुए कि सर्विस स्टेशन पर काम करते हुए मैं कभी अपने घर खाली हाथ नहीं गया, क्योंकि मैंने अपना काम मेहनत से किया