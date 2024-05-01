GST Collection 2 लाख करोड़ रुपये के पार पहुंचा, अप्रैल में 2.10 लाख करोड़ रुपये

देश का सकल GST कलेक्शन अप्रैल में 2.10 लाख करोड़ रुपये के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया । वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि जीएसटी संग्रह ने 2 लाख करोड़ रुपये के ऐतिहासिक मील के पत्थर को पार कर लिया है। मंत्रालय ने कहा, "सकल माल और सेवा कर (जीएसटी) संग्रह अप्रैल 2024 में 2.10 लाख करोड़ रुपये के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया। यह साल-दर-साल 12.4% की उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाता है, जो घरेलू लेनदेन (13.4% की वृद्धि) और आयात (8.3% की वृद्धि) में मजबूत वृद्धि से प्रेरित है।"

पिछले महीने

पिछले महीने यह संग्रह 1.78 लाख करोड़ रुपये से अधिक था, जबकि अप्रैल, 2023 में यह 1.87 लाख करोड़ रुपये था। रिफंड के हिसाब से, अप्रैल 2024 के लिए शुद्ध जीएसटी राजस्व 1.92 लाख करोड़ रुपये रहा, जो पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में 17.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। अप्रैल में, केंद्रीय जीएसटी संग्रह 43,846 करोड़ रुपये था; राज्य जीएसटी 53,538 करोड़ रुपये था; एकीकृत जीएसटी 99,623 करोड़ रुपये था, जिसमें आयातित वस्तुओं पर एकत्र 37,826 करोड़ रुपये शामिल थे। उपकर संग्रह 13,260 करोड़ रुपये था, जिसमें आयातित वस्तुओं पर एकत्र 1,008 करोड़ रुपये शामिल थे।