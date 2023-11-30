scorecardresearch
चलती फिल्म के बीच सील किया Greater Noida का Grand Venice Mall, क्या है वजह आइये जानते है !

जिला प्रशासन ने ऑपरेशन चलाकर अब तक 178 करोड़ रुपये वसूल चुका है। रेरा का नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बिल्डर्स पर करीब 600 करोड़ रुपये बकाया है। बकाया पैसे को वसूलने के लिए अब डीएम के आदेश पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi ,UPDATED: Nov 30, 2023 11:22 IST
Greater Noida के Grand Venice Mall पर कड़ी कार्रवाई की गई है
Greater Noida के Grand Venice Mall पर कड़ी कार्रवाई की गई है। मॉल के सिनेमा में Salman Khan की Tiger 3 की फिल्म चल रही थी, तभी वहां गौतम बुद्ध नगर जिला प्रशासन की टीम पहुंची और सिनेमा को सील कर दिया। चलती फिल्म के बीच पहले सिनेमा हॉल में बैठे दर्शकों को बाहर निकाला गया और फिर सिनेमा को सील कर दिया गया। प्रशासन ने इसकी वजह भी बताई है। बताया जा रहा है कि ग्रैंड वेनिस मॉल के मालिक पर 1.95 करोड़ रुपये का बकाया है। गौतम बुद्ध नगर जिले में कई बिल्डर्स के नाम बकायेदारों की लिस्ट में शामिल हैं। इन लोगों ने बार-बार नोटिस देने के बाद भी अपना बकाया नहीं चुकाया है। इसी लिस्ट में वेनिस मॉल के मालिक का भी नाम है। उनको 1.95 करोड़ रुपये की देनदारी अदा करनी है। इसके लिए उन्हें बार-बार नोटिस दिया जा रहा था। लेकिन जब उन्होंने बकाया रकम नहीं चुकाई तो प्रशासन ने कासना में स्थित वेनिस मॉल के सिनेमा हॉल को सील कर दिया।

ग्रेटर नोएडा का ग्रैंड वेनिस मॉल Bhasin Infratrack & Infrastructure Pvt Ltd का है। अधिकारी के मुताबिक, इस बिल्डर पर यूपी रेरा का 1.95 करोड़ रुपये बाकी है। बिल्डर को कई बार नोटिस दिया गया, लेकिन इसके बावजूद उसने पैसा जमा नहीं किया था। अब डीएम के आदेश पर ग्रैंड वेनिस मॉल के सिनेमा हॉल को सील किया गया है। वेनिस मॉल में उस वक्त कार्रवाई की गई जब सिनेमा हॉल में 'टाइगर-3' फिल्म चल रही थी। इसके अलावा, दादरी तहसील में अलग-अलग बिल्डर्स पर लगभग 500 करोड़ रुपये बकाया है। सदर तहसील के तहत बिल्डर्स पर 100 करोड़ रुपये बाकी है। जिला प्रशासन ने ऑपरेशन चलाकर अब तक 178 करोड़ रुपये वसूल चुका है। रेरा का नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बिल्डर्स पर करीब 600 करोड़ रुपये बकाया है। बकाया पैसे को वसूलने के लिए अब डीएम के आदेश पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है।

