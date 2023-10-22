Property का नया Hot Zone बना Greater Noida, 90 दिन में बिके 3000 Flats !
इन दिनों Flats की बिक्री काफी बढ़ चूकि है। देश की राजधानी Delhi से सटे Greater Noida प्रापर्टी का हॉट-स्पॉट बन गया है। जहां बीते तीन महीने में तीन हजार से भी ज्यादा फ्लैटों की रजिस्ट्री हुई है। यानी हर महीने एक हजार से अधिक फ्लैटस् की रजिस्ट्री हुई है। जिससे कि जीएनआईडीए विभाग (GNIDA Department) को काफी फायदा हुआ है। ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण (जीएनआईडीए) ने जानकारी दी कि दिवाली तक रजिस्ट्री का आंकड़ा 6 हजार पर पहुंचने की उम्मीद है। ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण (GNIDA) के अधिकारियों के अनुसार 26 जुलाई से अब तक 3016 खरीदारों के नाम पर फ्लैटों की रजिस्ट्री किए गए गए हैं। इसके साथ ही कहा कि दिवाली तक घरों की बिक्री तेजी से बढ़ने का वाली है।
GNIDA के बयान में बताया गया कि रजिस्ट्रेशन विभाग ने 86.16 करोड़ रुपए की कमाई की है। प्राधिकरण ने नवंबर महीने में दिवाली तक 6000 फ्लैटस् का पंजीकरण करने का लक्ष्य रखा है। GNIDA के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एनजी रवि कुमार के मुताबिक प्राधिकरण ने नवरात्रि के अवसर पर खरीदारों की सुविधा के लिए विशेष पंजीकरण शिविर का आयोजन किया।