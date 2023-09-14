scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
NewsकारोबारUjjwala Yojana को लेकर सरकार का बड़ा फ़ैसला, 3 सालों में बांटे जाएंगे 75 लाख नए LPG कनेक्शन, बैठक के बाद मिली हरी झंडी

Ujjwala Yojana को लेकर सरकार का बड़ा फ़ैसला, 3 सालों में बांटे जाएंगे 75 लाख नए LPG कनेक्शन, बैठक के बाद मिली हरी झंडी

उज्ज्वला योजना का लाभ लेने के लिए राशन कार्ड और एड्रेस प्रूफ जमा करने की जरूरत नहीं होगी। जरूरतमंद परिवार अब खुद के द्वारा सत्यापित आवेदन देकर भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं।

Advertisement
BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Sep 14, 2023 11:40 IST
3 सालों में बांटे जाएंगे 75 लाख नए LPG कनेक्शन
3 सालों में बांटे जाएंगे 75 लाख नए LPG कनेक्शन

प्रधानमंत्री Narendra Modi की अध्यक्षता में 13 सितंबर को कैबिनेट की बैठक हुई। इस दौरान कई अहम फैसले किए गए। बैठक में Ujjwala Yojana के तहत अगले 3 वित्त वर्ष में 75 लाख नए LPG कनेक्शन देने का फैसला लिया गया है। ये कनेक्शन साल 2025-26 तक बांटे जाएंगे।

advertisement

Also Read: केंद्रीय मंत्री Piyush Goyal का बड़ा दावा, भारत से ₹15.76 हजार करोड़ के ऑटो पार्ट्स खरीदेगी Tesla

केंद्रीय मंत्री Anurag Thakur ने बैठक के दौरान लिए गए फैसलों के बारे में जानकारी दी है। इस योजना के तहत अब तक 9 करोड़ 60 लाख से ज्यादा कनेक्शन दिए जा चुके हैं। इसके तहत फ्री एलपीजी कनेक्शन के अलावा पहले सिलेंडर की रीफिलिंग भी फ्री होगी। इसके अलावा गैस चूल्हा भी मुफ्त में दिया जाता है। योजना में आवेदन करने के लिए आवेदक महिला होनी चाहिए। महिला की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।

केंद्रीय मंत्री Anurag Thakur
केंद्रीय मंत्री Anurag Thakur

महिला बीपीएल परिवार से होनी चाहिए। महिला के पास बीपीएल कार्ड तथा राशन कार्ड होना चाहिए। आवेदक के परिवार के किसी सदस्य के नाम पर एलपीजी कनेक्शन नहीं होना चाहिए। उज्ज्वला योजना का लाभ लेने के लिए राशन कार्ड और एड्रेस प्रूफ जमा करने की जरूरत नहीं होगी। जरूरतमंद परिवार अब खुद के द्वारा सत्यापित आवेदन देकर भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं।

Also Read: Data पर क्या कह गए KV Kamat?

Edited By:
abhishek singh1
Published On:
Sep 14, 2023