सरकार ने मार्च महीने में GST से जुटाए ₹1.78 लाख करोड़ रूपए, 2023-24 का दूसरा बड़ा कलेक्शन

सरकार ने मार्च में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी GST से 1.78 लाख करोड़ रुपए जुटाए। यह वित्त वर्ष 2023-2024 का दूसरा सबसे बड़ा कलेक्शन है। अप्रैल 2023 में 1.87 लाख करोड़ का कलेक्शन किया था। वहीं वित्त वर्ष (2022-23) के मार्च महीने के कलेक्शन के मुकाबले 11.5% ज्यादा है। तब GST से 1.60 लाख करोड़ रुपए जुटाए गए थे। वित्त वर्ष 2024 में GST कलेक्शन 11.7% बढ़कर ₹20.14 लाख करोड़ रहा। हर महीने का एवरेज कलेक्शन बढ़कर 1.68 लाख करोड़ रुपए हो गया। पिछले वित्त वर्ष (2022-23) में GST कलेक्शन 1.5 लाख करोड़ रुपए था।

CGST 31,785 करोड़ रुपए, SGST 39,615 करोड़ रुपए रहा

वित्त मंत्रालय के अनुसार, मार्च के GST कलेक्शन ₹1,78,484 करोड़ में CGST 34,532 करोड़ रुपए और SGST 43,746 करोड़ रुपए रहा। GST 87,947 करोड़ रुपए (माल के आयात पर कलेक्ट किए 40,322 करोड़ रुपए सहित) और सेस 12,259 करोड़ रुपए रहा। सेस में माल के आयात से मिले 996 करोड़ रुपए शामिल हैं।