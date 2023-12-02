सरकार ने नवंबर में GST से ₹1.67 लाख करोड़ जुटाए

सरकार ने नवंबर 2023 में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी GST से 1.67 लाख करोड़ रुपए जुटाए हैं। ये एक साल पहले यानी नवंबर 2022 के मुकाबले 15% ज्यादा है। तब GST से 1.46 लाख करोड़ रुपए जुटाए गए थे। वहीं एक महीने पहले अक्टूबर में सरकार ने GST से 1.72 लाख करोड़ रुपए जुटाए थे। लगातार 9वीं बार ऐसा हुआ है कि रेवेन्यू कलेक्शन 1.5 लाख करोड़ से ऊपर रहा है। हालांकि अब तक सबसे ज्यादा GST कलेक्‍शन अप्रैल 2023 में हुआ था, जब ये आंकड़ा 1.87 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच गया था। इसके अलावा लगातार 21 महीने से देश का GST कलेक्‍शन 1.4 लाख करोड़ रुपए से ऊपर बना हुआ है।

advertisement

Also Read: Musk ने Tesla Cybertruck की 4 साल बाद डिलीवरी दी, क्या है खासियत,पढ़िए पूरी खबर

वित्त मंत्रालय ने कहा- नवंबर 2023 में GST कलेक्शन ₹1,67,929 करोड़ रुपए रहा है। इसमें CGST 30,420 करोड़ रुपए, SGST 38,226 करोड़ रुपए, IGST 87,009 करोड़ रुपए (माल के आयात पर कलेक्ट किए 39,198 करोड़ रुपए सहित) और सेस 12,274 करोड़ रुपए रहा है। सेस में माल के आयात से मिले 1,036 करोड़ रुपए शामिल हैं। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 यानी पिछले 8 महीने में अब तक टोटल 13.32 लाख करोड़ रुपए का GST कलेक्शन हुआ है। वहीं पिछले फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में टोटल 18.10 लाख करोड़ रुपए का GST कलेक्शन हुआ था। नवंबर 2023 में GST कलेक्शन के लिहाज से टॉप-3 राज्यों में महाराष्ट्र सबसे ऊपर है। महाराष्ट्र में GST कलेक्शन पिछले साल की तुलना में 17% बढ़कर 21,611 करोड़ रुपए रहा। इस लिस्ट में कर्नाटक 10,238 करोड़ के कलेक्शन के साथ दूसरे और गुजरात 9,333 करोड़ के कलेक्शन के साथ तीसरे नंबर पर है। GST एक इनडायरेक्ट टैक्स है। इसे वैराइटी ऑफ प्रीवियस इनडायरेक्ट टैक्स (VAT), सर्विस टैक्स, परचेज टैक्स, एक्साइज ड्यूटी और कई इनडायरेक्ट टैक्स को रिप्लेस करने के लिए 2017 में लागू किया गया था। GST में 5, 12, 18 और 28% के चार स्लैब हैं।