EPFO के ब्याज का पैसा आया या नहीं, इन तरीकों से फटाफट जानें अपना बैलेंस, पैसा न आने यहां संपर्क करें

EPFO Interest Rate Credit: 8 जुलाई को न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार भारत सरकार पीएफ खाताधारकों के अकाउंट में वित्त वर्ष 2024-25 के ब्याज दरों को क्रेडिट कर रही है। इस खबर के बाद सभी पीएफधारक को ईपीएफओ बैलेंस जरूर चेक करना चाहिए।

हम आपको नीचे वह सभी तरीके बताएंगे जिसके जरिये आप आसानी से बैलेंस चेक कर सकते हैं।

उमंग ऐप (Umang App)

ईपीएफओ होल्डर्स आसानी से उमंग ऐप पर जाकर ईपीएफओ बैलेंस चेक कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें उमंग ऐप ओपन करने के बाद Employee Centric Services के ऑप्शन में जाना है। यहां जाकर वह View Passbook को सेलेक्ट करें। अब UAN नंबर और ओटीपी के जरिये बैलेंस चेक कर सकते हैं।

ईपीएफओ वेबसाइट

ईपीएफओ के ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर खाताधारक को Employee सेक्शन में जाकर Member Passbook को सेलेक्ट करना है। अब यूएएन नंबर और पासवर्ड की मदद से लॉगइन करने के बाद वह बैलेंस देख सकते हैं।

मिस्ड कॉल

मिस्ड कॉल के जरिये बैलेंस चेक करने के लिए ईपीएफओ होल्डर को रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से 9966044425 पर मिस्ड कॉल करना है। इसके बाद उन्हें SMS के जरिये अपना बैलेंस पता चल जाएगा।

ईपीएफओधारक 7738299899 नंबर पर मैसेज भेजकर भी बैलेंस जान सकते हैं। इसके लिए उन्हें EPFOHO UAN लिखकर मैसेज करना होगा।

ब्याज न आए तो क्या करें?

अब सवाल आता है कि पीएफ अकाउंट (PF Account) में इंटरेस्ट क्रेडिट नहीं होता है तो पीएफधारक को कहां संपर्क करना चाहिए। ईपीएफओ की वेबसाइट के अनुसार अगर पीएफ अकाउंट में ब्याज नहीं आता है तो खाताधारक ईपीएफओ हेल्पलाइन नंबर 1800118005 पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा वह अपनी कंपनी के HR से भी संपर्क कर सकते हैं।