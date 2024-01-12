Google अपनी डिजिटल असिस्टेंट, हार्डवेयर और इंजीनियरिंग टीम्स में से सैकड़ों कर्मचारियों की छंटनी कर रही है। कंपनी ने कहा है कि उसकी ओर से कॉस्ट कटिंग यानी लागत में कटौती किया जाना जारी है। यह बात ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट से सामने आई है। इस छंटनी से प्रभावित कर्मचारियों में वॉइस बेस्ड गूगल असिस्टेंट और ऑगमेंटेड रियलिटी हार्डवेयर टीम के लोग शामिल हैं। इसके अलावा गूगल के सेंट्रल इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशन के कर्मचारी भी छंटनी से प्रभावित हुए हैं।

advertisement

कंपनी की कुछ टीमें ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस जारी रख रही हैं

ब्लूमबर्ग के मुताबिक, गूगल के एक स्पोक्सपर्सन ने स्टेटमेंट में कहा है, '2023 की दूसरी छमाही के दौरान, हमारी कई टीमों ने अधिक कुशल बनने, बेहतर काम करने और अपने रिसोर्सेज को अपनी सबसे बड़ी प्रोडक्ट प्राथमिकताओं के साथ अलाइन करने के लिए बदलाव किए। कुछ टीमें इस प्रकार के ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस जारी रख रही हैं, जिसमें ग्लोबल लेवल पर कुछ पोजीशंस को समाप्त करना शामिल है।'

Also Read: Polycab Group Raid: Income Tax Department ने छापेमारी में 1000 करोड़ रुपये की कैश बिक्री पकड़ी

जिन कर्मचारियों की छंटनी हो रही है, उन्हें सूचना मिलना शुरू हो गया है

गूगल की इस ताजा छंटनी को लेकर सबसे पहले सीमफॉर ने रिपोर्ट दी थी कि गूगल असिस्टेंट टीम में छंटनी हो रही है। वहीं 9to5 गूगल ने हार्डवेयर टीम में रीऑर्गेनाइजेशन की खबर दी थी। गूगल का कहना है कि जिन कर्मचारियों की छंटनी हो रही है, उन्हें सूचना मिलना शुरू हो गया है। गूगल के इस कदम की अल्फाबेट वर्कर्स यूनियन ने आलोचना की है। यूनियन ने कहा कि हमारे सदस्य और टीम के साथी हमारे यूजर्स के लिए बेहतरीन प्रोडक्ट बनाने के लिए हर दिन कड़ी मेहनत करते हैं। कंपनी हर तिमाही में अरबों कमाने के बावजूद हमारे कोवर्कर्स को नौकरी से नहीं निकाल सकती है। जब तक हमारी नौकरियां सुरक्षित नहीं हो जातीं, हम लड़ना बंद नहीं करेंगे।