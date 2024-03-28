Good Friday Bank Holiday 2024 क्या बैंक 29 मार्च को बंद हैं?

29 मार्च को Good Friday के अवसर पर कई राज्यों के बैंक बंद रहेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की छुट्टियों की सूची के अनुसार, मार्च 2024 में बैंक 14 दिनों के लिए बंद है। सूची में रविवार, दूसरे और चौथे शनिवार, सार्वजनिक अवकाश और अन्य क्षेत्रीय छुट्टियां शामिल है। क्षेत्रीय छुट्टियाँ पूरे देश में अलग-अलग होती हैं और अलग-अलग राज्यों के अनुसार तय की जाती हैं।

गुड फ्राइडे 2024: कहां बंद नहीं होते बैंक?

गुड फ्राइडे के दिन त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, असम, राजस्थान, जम्मू और श्रीनगर को छोड़कर सभी राज्यों में बैंक बंद रहेंगे। गुड फ्राइडे के मौके पर अन्य सभी राज्यों में बैंक बंद रहेंगे।

मार्च में बैंकों की छुट्टियां

8 मार्च: महाशिवरात्रि (नई दिल्ली, बिहार, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, असम, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम, नागालैंड, ईटानगर, गोवा को छोड़कर)

9 मार्च: दूसरा शनिवार

10 मार्च: रविवार

17 मार्च: रविवार

22 मार्च: बिहार दिवस (बिहार)

23 मार्च: चौथा शनिवार

24 मार्च: रविवार

25 मार्च: होली (कर्नाटक, ओडिशा, तमिलनाडु, मणिपुर, केरल, नागालैंड, बिहार, श्रीनगर को छोड़कर)

26 मार्च: याओसांग दूसरा दिन/होली (ओडिशा, मणिपुर, बिहार)

27 मार्च: होली (बिहार)

29 मार्च: गुड फ्राइडे (त्रिपुरा, असम, राजस्थान, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश को छोड़कर)

31 मार्च: रविवार

भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा कि भारत सरकार ने सरकारी प्राप्तियों और भुगतानों को संभालने वाली सभी बैंक शाखाओं से 31 मार्च को वित्तीय वर्ष की समाप्ति के अवसर पर कारोबार के लिए खुले रहने का अनुरोध किया है। आरबीआई ने कहा कि सभी एजेंसी बैंक 30 मार्च और 31 मार्च को सामान्य कामकाजी घंटों तक सरकारी लेनदेन से संबंधित काउंटर लेनदेन के लिए अपनी नामित शाखाएं खुली रखेंगे।