NewsकारोबारGold Price Today: आज सोना-चांदी के दाम में तेजी, सोना 72,725 रुपए पर पहुंचा, चांदी 84,206 रुपए प्रति किलोग्राम

Gold Price Today: आज सोना-चांदी के दाम में तेजी, सोना 72,725 रुपए पर पहुंचा, चांदी 84,206 रुपए प्रति किलोग्राम

बीते 5 सालों में सोना दोगुना महंगा हो गया है। यानी इसने 5 सालों में 100% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। 2019 में 10 ग्राम सोने की कीमत 35,220 रुपए थी, जो अब 72 हजार रुपए प्रति 10 ग्राम के पार निकल गया है।

BT बाज़ार डेस्क
NEW DELHI ,UPDATED: May 15, 2024 16:35 IST
बीते 5 सालों में सोने ने दिया 100% से ज्यादा का रिटर्न

सोने की कीमतों में आज यानी 15 मई को बढ़त देखने को मिली है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 390 रुपए महंगा होकर 72,725 रुपए पर पहुंच गया है। वही चांदी की कीमत में भी आज तेजी देखने को मिली है। एक किलो चांदी 166 रुपए महंगी होकर 84,206 रुपए प्रति किलोग्राम में बिक रही है। इससे पहले चांदी 84,080 रुपए प्रति किलोग्राम पर थी। 

महानगरों और में सोने की कीमत

दिल्ली: 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत 67,300 रुपए और 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 73,400 रुपए है। 

मुंबई: 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत 67,150 रुपए और 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 73,250 रुपए है। 

कोलकाता: 10 ग्राम 22 कैरेट गोल्ड की कीमत 67,150 रुपए और 24 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत 73,250 रुपए है। 

चेन्नई: 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत 67,250 रुपए और 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 73,360 रुपए है। 

बीते 5 सालों में सोने ने दिया 100% से ज्यादा का रिटर्न 

बीते 5 सालों में सोना दोगुना महंगा हो गया है। यानी इसने 5 सालों में 100% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। 2019 में 10 ग्राम सोने की कीमत 35,220 रुपए थी, जो अब 72 हजार रुपए प्रति 10 ग्राम के पार निकल गया है।

75 हजार तक जा सकता है सोना

कई मार्केट एक्सपर्ट्स के अनुसार जुलाई से फिर शादियां शुरू हो जाएंगी, इससे सोने की डिमांड में तेजी आएगी। इससे आने वाले दिनों में सोने और चांदी में बढ़त देखने को मिल सकती है। इसके चलते इस साल के आखिर तक सोना 75 हजार रुपए प्रति 10 ग्राम तक जा सकता है। वहीं चांदी भी 85 हजार प्रति किलोग्राम तक पहुंच सकती है।

May 15, 2024
Abhishek
Published On:
May 15, 2024