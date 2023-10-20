scorecardresearch
Gaming Fraud: 58 करोड़ के गेमिंग फ्रॉड मामले में 7 जगहों पर छापा

कारोबारी की शिकायत पर पुलिस ने जुलाई में गोंदिया में जैन के आवास पर छापा मारा और 17 करोड़ रुपये नकद, 14 किलोग्राम सोना और 294 किलोग्राम चांदी जब्त की थी जिसकी कुल कीमत 27 करोड़ रुपये थी।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Oct 20, 2023 21:59 IST
छापेमारी के दौरान पुलिस ने एक डॉक्टर के ठिकाने से 2.4 किलोग्राम सोना और 70 लाख रुपये कैश बरामद किए हैं

Maharashtra के Nagpur में Online Gaming Fraud मामले में पुलिस ने शुक्रवार को Gondia जिले के 6 अलग-अलग जगहों पर छामेपारी की जिसमें भारी मात्रा में सोना और कैश बरामद हुआ है। छापेमारी के दौरान पुलिस ने एक डॉक्टर के ठिकाने से 2.4 किलोग्राम सोना और 70 लाख रुपये कैश बरामद किए हैं। अधिकारी ने कहा कि ऐसी ही कार्रवाई Bhandara जिले में भी एक बैंक कर्मचारी के आवास पर की जा रही है लेकिन अभी वहां कुछ नहीं मिला है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में नागपुर के पुलिस आयुक्त (सीपी) Amitesh Kumar ने कहा कि इन सात स्थानों(गोंदिया में छह और भंडारा में एक) पर छापेमारी 58 करोड़ रुपये के ऑनलाइन गेमिंग धोखाधड़ी मामले की जांच के दौरान मारा गया है। बता दें कि पुलिस की यह कार्रवाई ऑनलाइन गेमिंग धोखाधड़ी में नागपुर के एक कारोबारी से 58 करोड़ रुपये की ठगी के बाद शुरू की गई है। कारोबारी को ठगे जाने के बाद आरोपी अनंत उर्फ ​​सोंटू नवरतन जैन के आत्मसमर्पण करने के बाद यह छापेमारी की गई है। जैन ने ही वो ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म बनाया था जिसके जरिए ठगी की गई थी। शुक्रवार को इस मामले में आईपीसी की धारा 409 (आपराधिक विश्वासघात), 420 (धोखाधड़ी) और 120 (बी) (आपराधिक साजिश) के तहत एक नया केस दर्ज किया गया है। इस मामले की जांच तब शुरू की गई जब नागपुर के एक व्यवसायी विक्रांत अग्रवाल ने इस साल जुलाई में एक शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने उसमें आरोप लगाया गया कि एक ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म द्वारा उनके साथ 58 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की गई है।

पुलिस ने इस मामले को लेकर पहले कहा था कि जैन ने शिकायतकर्ता अग्रवाल को तुरंत ज्यादा पैसा कमाने के लिए एक ऑनलाइन गेमिंग ऐप से जुड़ने का लालच दिया था। इसके बाद जब कारोबारी उसके झांसे में आ गया तो उसने फर्जीवाड़ा कर उन्हें भारी चूना लगा दिया।

पुलिस ने बरामद किए थे 17 करोड़ रुपये कैश

कारोबारी की शिकायत पर पुलिस ने जुलाई में गोंदिया में जैन के आवास पर छापा मारा और 17 करोड़ रुपये नकद, 14 किलोग्राम सोना और 294 किलोग्राम चांदी जब्त की थी जिसकी कुल कीमत 27 करोड़ रुपये थी। इसके बाद, 2 अगस्त को, अधिकारियों को जैन और उनके परिवार के सदस्यों के बैंक लॉकरों में 85 लाख रुपये की नकदी  और 4.5 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य का सोना मिला था।

Online Gaming Fraud मामले में पुलिस ने शुक्रवार को Gondia जिले के 6 अलग-अलग जगहों पर छामेपारी की

