scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsकारोबारवित्त मंत्रालय ने कर्नाटक HC के गेम्सक्राफ्ट फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर की

वित्त मंत्रालय ने कर्नाटक HC के गेम्सक्राफ्ट फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर की

मई में कर्नाटक उच्च न्यायालय की एकल न्यायाधीश पीठ ने बेंगलुरु स्थित गेम्सक्राफ्ट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ 21,000 करोड़ रुपये के जीएसटी-कारण बताओ नोटिस को रद्द कर दिया था। जीएसटी इंटेलिजेंस महानिदेशालय का विचार था कि कंपनी ऑनलाइन सट्टेबाजी और इन्हें बढ़ावा देती है।

Advertisement
Ankur Tyagi
Ankur Tyagi
New Delhi,UPDATED: Aug 3, 2023 13:42 IST
केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के उस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक विशेष अनुमति याचिका दायर की
केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के उस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक विशेष अनुमति याचिका दायर की

केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के उस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक विशेष अनुमति याचिका दायर की है, जिसमें ऑनलाइन गेमिंग कंपनी Gameskraft पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की 21,000 करोड़ रुपये की मांग को खारिज कर दिया गया था। सूत्रों के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट अगले तीन से चार दिनों में सुनवाई की तारीख तय कर सकता है। केंद्रीय राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने कहा कि केंद्र ने 1 अगस्त को एसएलपी दायर की थी। जीएसटी परिषद द्वारा लिए गए निर्णयों पर बुधवार को संवाददाताओं को जानकारी देते हुए मल्होत्रा ने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग, घुड़दौड़ और कैसीनो पर जीएसटी के लिए संशोधन संभावित होंगे।कर्नाटक उच्च न्यायालय ने रुख को बरकरार नहीं रखा है। हमने कल एक एसएलपी दायर की है और सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला करेगा वह मान्य होगा, उन्होंने जीएसटी परिषद की 51वीं बैठक के बाद कहा।

advertisement

Also Read: चीनी कार कंपनी BYD के खिलाफ DRI की जांच

मई में कर्नाटक उच्च न्यायालय की एकल न्यायाधीश पीठ ने बेंगलुरु स्थित गेम्सक्राफ्ट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ 21,000 करोड़ रुपये के जीएसटी-कारण बताओ नोटिस को रद्द कर दिया था। जीएसटी इंटेलिजेंस महानिदेशालय का विचार था कि कंपनी ऑनलाइन सट्टेबाजी और इन्हें बढ़ावा देती है। 2017 और 30 जून, 2022 के बीच गतिविधियों की राशि 77,000 करोड़ रुपये थी। इसने पूरे प्रतिफल पर 28% की दर से जीएसटी का भुगतान करने की मांग की थी, जिसका कंपनी ने विरोध किया था। जीएसटी परिषद ने अपनी 51वीं बैठक में सीजीएसटी अधिनियम 2017 और आईजीएसटी अधिनियम 2017 में कुछ संशोधनों की सिफारिश की, जिसमें कैसीनो, घुड़दौड़ और ऑनलाइन गेमिंग में आपूर्ति के कराधान पर स्पष्टता प्रदान करने के लिए सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की अनुसूची III में संशोधन भी शामिल है। संशोधनों को चालू सत्र में संसद में पेश किए जाने की उम्मीद है और राज्यों द्वारा भी अपने चल रहे विधानसभा सत्रों में इसे पेश करने की संभावना है। उम्मीद है कि अन्य राज्य भी अध्यादेश जारी करेंगे ताकि 1 अक्टूबर से टैक्स लगाया जा सके।

कर्नाटक उच्च न्यायाल ने गेम्सक्राफ्ट के खिलाफ 21,000 करोड़ रुपये के जीएसटी-कारण बताओ नोटिस को रद्द कर दिया था
कर्नाटक उच्च न्यायाल ने गेम्सक्राफ्ट के खिलाफ 21,000 करोड़ रुपये के जीएसटी-कारण बताओ नोटिस को रद्द कर दिया था

Edited By:
abhishek singh1
Published On:
Aug 3, 2023