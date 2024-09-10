EV Battery Stocks: भारत जल्द ही लिथियम ऑयन बैट्री एक्सपोर्ट करेगा-गडकरी

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को कहा कि भारत जल्द ही लिथियम-आयन बैटरी का निर्यात करने की स्थिति में होगा, जो कि इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) के लिए आवश्यक रिचार्जेबल बैटरी हैं। गडकरी ने कहा कि ईवी बैट्री के आंकड़े काफी उत्साहजनक हैं।

सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (SIAM) के 64वें सम्मेलन

advertisement

मंगलवार को सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (SIAM) के 64वें सम्मेलन में बोलते हुए, गडकरी ने अनुमान लगाया कि ईवी बाजार 2030 तक 1 करोड़ बिक्री का आंकड़ा पार कर सकता है। उन्होंने यह भी अनुमान लगाया कि ईवी वित्तीय बाजार 2030 तक ₹5 लाख करोड़ का हो सकता है।

गडकरी ने कहा कि वह पेट्रोल और डीजल के "विरोधी" नहीं

नितिन गडकरी ने कहा कि वह पेट्रोल और डीजल के "विरोधी" नहीं हैं, लेकिन उनका मानना है कि लोगों को प्रदूषण से बचाने की आवश्यकता है। गडकरी को स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा देने और वाहन निर्माताओं से ईवी और हाइड्रोजन की ओर बढ़ने का आग्रह करने के लिए जाना जाता है। SIAM इवेंट में, गडकरी ने उद्योग से नई तकनीक को अपनाने का आग्रह किया और कहा कि पेट्रोल और डीजल की चिंता न करें।

देश में ईवी अपनाने के लिए जल्द ही और सब्सिडी की आवश्यकता नहीं होगी

पिछले सप्ताह, गडकरी ने कहा था कि देश में ईवी अपनाने के लिए जल्द ही और सब्सिडी की आवश्यकता नहीं होगी। ब्लूमबर्ग शिखर सम्मेलन में गडकरी ने कहा था कि लिथियम-आयन बैटरी की कीमत, जो पहले $150 प्रति किलोवाट प्रति घंटा थी, अब घटकर लगभग $107-108 प्रति किलोवाट प्रति घंटा हो गई है।

पांच कंपनियों ने लिथियम-आयन बैटरी का निर्माण शुरू

उन्होंने कहा था कि पांच कंपनियों ने लिथियम-आयन बैटरी का निर्माण शुरू कर दिया है, और अगले कुछ वर्षों में इसकी कीमत घटकर $90 प्रति किलोवाट प्रति घंटा हो जाएगी। डीजल और पेट्रोल वाहनों की लागत और ईवी की लागत बराबर हो जाएगी, लेकिन बिजली की लागत जीवाश्म ईंधन की तुलना में 10 गुना कम होगी।

SIAM इवेंट में गडकरी ने भारत की स्क्रैपेज नीति के बारे में भी बात की

SIAM इवेंट में गडकरी ने भारत की स्क्रैपेज नीति के बारे में भी बात की और कहा कि सरकार को इस नीति में अधिक छूट देने के लिए उद्योग का समर्थन चाहिए। उन्होंने कहा कि 3 प्रतिशत छूट न्यूनतम सीमा है, और स्क्रैपेज नीति से कंपोनेंट की लागत में 30-40 प्रतिशत की कमी हो सकती है। उन्होंने वाहन निर्माताओं से देश में अपने खुद के स्क्रैपेज सेंटर स्थापित करने का आग्रह किया। गडकरी का मानना है कि स्क्रैपेज नीति वाहन निर्माताओं और सरकार दोनों के लिए फायदेमंद साबित होगी।