प्रवर्तन निदेशालय ने Byju's के खातों में 9,000 करोड़ का उल्लंघन पाया

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 9,000 करोड़ रुपये के विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए बायजू को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, बायजू के संस्थापक बायजू रवीन्द्रन और थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। बायजू ने अपनी ओर से मंगलवार को कोई नोटिस मिलने से इनकार किया। कंपनी ने एक बयान में कहा है, "बायजूस ने स्पष्ट रूप से उन मीडिया रिपोर्टों का खंडन किया है, जिनमें कहा गया है कि उसे प्रवर्तन विभाग से नोटिस मिला है। कंपनी को प्रवर्तन विभाग से ऐसा कोई नोटिस नहीं मिला है।" इस साल अप्रैल में, ईडी ने फेमा के प्रावधानों के तहत रवींद्रन और उनकी कंपनी 'थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड' के खिलाफ दर्ज मामले के संबंध में कर्नाटक के बेंगलुरु में तीन परिसरों में तलाशी और जब्ती की थी।

ईडी अधिकारियों ने कहा कि तलाशी और जब्ती की कार्रवाई के दौरान विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल डेटा जब्त किए गए। ईडी अधिकारियों ने कहा कि कंपनी ने 2011 से 2023 तक लगभग 28,000 करोड़ रुपये का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त किया है और इसी अवधि के दौरान विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के नाम पर विभिन्न विदेशी न्यायक्षेत्रों में लगभग 9,754 करोड़ रुपये भेजे हैं। उस समय, ईडी के अधिकारियों ने कहा कि कंपनी ने विज्ञापन और विपणन खर्चों के नाम पर लगभग 944 करोड़ रुपये की बुकिंग की थी। बाद में, कंपनी के प्रवक्ता ने दावों को खारिज कर दिया और कहा कि ईडी का दौरा फेमा के तहत एक नियमित जांच से संबंधित था, और कंपनी द्वारा फेमा के तहत कोई उल्लंघन नहीं किया गया है।