ED ने लॉटरी किंग सैंटियागो मार्टिन की 457 करोड़ रुपये की संपत्ति जप्त की
ED ने लॉटरी किंग सैंटियागो मार्टिन की 457 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्तियों को फ्रीज कर दिया है। लॉटरी किंग के आवास और कार्यालयों की 11 और 12 मई को तलाशी ली गई थी। एजेंसी ने मार्टिन पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों के तहत ये कार्रवाई की है। मार्टिन और अन्य के खिलाफ ईडी ने PMLA के तहत मामला दर्ज किया गया है।
ED ने लॉटरी किंग सैंटियागो मार्टिन की 457 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्तियों को फ्रीज कर दिया है। लॉटरी किंग के आवास और कार्यालयों की 11 और 12 मई को तलाशी ली गई थी। एजेंसी ने मार्टिन पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों के तहत ये कार्रवाई की है। मार्टिन और अन्य के खिलाफ ईडी ने PMLA के तहत मामला दर्ज किया गया है। ईडी ने कोयम्बटूर में फ्यूचर गेमिंग सॉल्यूशंस के पंजीकृत कार्यालय के परिसर की तलाशी ली, जो सिक्किम और नागालैंड लॉटरी का मुख्य डिस्ट्रीब्यूटर है। इसके अलावा सैंटियागो मार्टिन के आवासीय परिसर के साथ-साथ चेन्नई में उनके परिवार के सदस्यों के व्यवसाय और आवासीय परिसर में भी छानबीन की गई है।
Also Read: CEIR सिस्टम पकड़ेगा आपको चोरी हुए फोन को, जानिए पूरी ख़बर
सूत्रों के मुताबिक ईडी का आरोप है कि मार्टिन और उनकी सहयोगी कंपनियों और संस्थाओं ने पुरस्कार-विजेता टिकटों के दावे को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया है, जिसके तहत सिक्किम सरकार को कथित तौर पर 910 करोड़ रुपये तक के नुकसान हुआ। ईडी ने अपनी कार्रवाई ने डिपॉजिट और म्यूचुअल फंड सहित 157.7 करोड़ रुपये और 299.16 रुपये की अचल संपत्ति के दस्तावेज जप्त किए गए है। ईडी ने कहा कि इस प्रकार लगभग 457 करोड़ रुपये की संपत्ति का पता चला है।