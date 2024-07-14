DMart ने जारी किए Q1 के परिणाम: Net Profit सालाना 17.5% बढ़कर ₹774 करोड़ हो गया, रेवन्यू 18.6% बढ़ा

शनिवार, 13 जुलाई को घोषित कंपनी के समेकित वित्तीय परिणामों के अनुसार, FMCG Retain चेन DMart के संचालक Avenue Supermarts को जून 2024 को समाप्त तिमाही में ₹774 करोड़ का Net profit हुआ।

Q1 FY25 में, नेट प्रॉफिट पिछले वर्ष के ₹659 करोड़ से 17.5% बढ़ गया।

DMart का राजस्व (Revenue) Q1 FY24 में ₹11,865 करोड़ से 18.6% बढ़कर ₹14,069 करोड़ हो गया।

इस वित्त वर्ष की पहली तिमाही में, ब्याज, कर, मूल्यह्रास और परिशोधन (EBITDA) से पहले मुनाफा 18% बढ़कर ₹1,221 करोड़ हो गया, जो पिछले वर्ष ₹1,035 करोड़ था। FY25 की पहली तिमाही में EBITDA मार्जिन 8.7% था, जो पिछले साल के समान था।

Q1 के नतीजों पर टिप्पणी करते हुए, एवेन्यू सुपरमार्ट्स के सीईओ नेविल नोरोन्हा ने कहा कि कंपनी की परिचालन लागत "भविष्य के लिए सेवा स्तर में सुधार और क्षमता निर्माण के निरंतर प्रयास के कारण" बढ़ गई है।

उन्होंने कहा, "तिमाही के दौरान सामान्य माल और परिधान के योगदान में सुधार जारी रहा और यह सकल मार्जिन में बढ़ोतरी में परिलक्षित होता है।"

जून 2024 तिमाही में, प्रति शेयर मूल आय (ईपीएस) पिछले वर्ष के ₹10.14 से बढ़कर ₹11.89 हो गई।

समीक्षाधीन वित्तीय तिमाही के दौरान छह नए स्टोर खोले गए। नोरोन्हा ने टिप्पणी की, "30 जून, 2024 तक हमारे कुल स्टोर 371 थे।"

डीमार्ट ऑपरेटर के शेयर शुक्रवार को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) पर ₹4,943.65 पर बंद हुए, जो पिछले अंतिम मूल्य से 0.91% अधिक है। स्टॉक आज तक लगभग 21% बढ़ा है, पिछले वर्ष में लगभग 29% की बड़ी बढ़ोतरी के साथ।