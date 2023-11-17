क्या वर्क प्रेशर और लंबी उड़ान के चलते हुई Air India पायलट की मौत? DGCA की आई सफाई

Air India के एक 37 वर्षीय पायलट की गुरुवार को Delhi Airport पर कार्डियक अरेस्ट के कारण मौत हो गई। इस घटना पर DGCA की प्रतिक्रिया सामने आई है, जिसमें देश की एविएशन रेगुलेटरी बॉडी ने पायलट को आए हार्ट अटैक के पीछे ड्यूटी के कारण थकान होने जैसे दावों को सिरे से खारिज कर दिया है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) के शीर्ष सूत्रों ने इंडिया टुडे को बताया कि कैप्टन हिमानिल कुमार ने 23 अगस्त को अपना मेडिकल टेस्ट कराया था, जिसमें उन्हें फिट घोषित किया गया था। डीजीसीए ने बताया कि उनका मेडिकल सर्टिफिकेट अगस्त 2024 तक वैध था। डीजीसीए के सूत्रों ने कहा, 'फ्लाइंग ड्यूटी के कारण थकान संबंधी कोई समस्या नहीं थी। पायलट अपने B777 फुल टाइप ट्रांजिशन से गुजर रहा था, जो एक ग्राउंड टेक्निकल कोर्स था। यह कोर्स A320 टाइप एयरक्राफ्ट से B777 टाइप पर स्विच होने के लिए था, जो 3 अक्टूबर से चल रहा था।' डीजीसीए सूत्रों के मुताबिक कैप्टन हिमानिल दिवाली वाले दिन से छुट्टी पर चल रहे थे और गुरुवार को अपनी ट्रेनिंग क्लास जॉइन की थी, जिसमें B777 एयरक्राफ्ट का विजिट प्लान था।

एक्टिव फ्लाइट ड्यूटी पर नहीं थे कैप्टन हिमानिल कुमार

एयर इंडिया ने एक बयान में कहा, 'हम अपने सहयोगी कैप्टन हिमानिल कुमार के निधन पर दुखी हैं। कैप्टन कुमार एक वरिष्ठ कमांडर थे, जिन्होंने एक नियमित प्रक्रिया के तहत टी3 दिल्ली हवाई अड्डे पर हमारे ऑपरेशन ऑफिस का दौरा किया। उन्होंने ऑफिस में अचानक बेचैनी महससू करनी शुरू की। उनके सहयोगियों ने तुरंत उनकी सहायता की। इसके बाद उन्हें एयरपोर्ट के अंदर स्थित अस्पताल ले जाया गया, जहां उपस्थित डॉक्टरों द्वारा किए गए सभी प्रयासों के बावजूद, उनका निधन हो गया।

एयरपोर्ट पर इंडिगो पायलट की हार्ट अटैक से हुई थी मौत

इसी साल अगस्त में, एक इंडिगो पायलट नागपुर हवाई अड्डे के बोर्डिंग गेट पर गिर गया और अस्पताल ले जाते समय उसकी मृत्यु हो गई. यह घटना पायलट के नागपुर-पुणे फ्लाइट (6E135) उड़ाने से कुछ समय पहले हुई। इंडिगो ने अपने बयान में कहा था कि डीजीसीए के दिशानिर्देशों के अनुसार उड़ान से पहले पायलट को अच्छी तरह से आराम दिया गया था। समाचार एजेंसी पीटीआई ने KIMS-किंग्सवे अस्पताल के हवाले से कहा था कि प्रारंभिक रिपोर्टों के अनुसार, पायलट की मौत अचानक 'कार्डियक अरेस्ट' के कारण हुई।