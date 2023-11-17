Stocks To Watch Today: आज किन शेयरों पर रहेगी नज़र?

गुरुवार को घरेलू शेयर बाजार बढ़त के साथ बंद हुआ। सत्र के अंत में सेंसेक्स 306 अंक बढ़कर 65,982 पर और निफ्टी 90 अंक बढ़कर 19,765 पर बंद हुआ। आज कौन से हैं खबरों वाले शेयर आइये पढ़ते हैं।

Axis Bank

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने कुछ निर्देशों का पालन न करने पर एक्सिस बैंक पर 90.93 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

Jio Financial Service

जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने उसके बोर्ड में तीन निदेशकों की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है।

जियो फाइनेंशियल ने एक एक्सचेंज फाइलिंग में कहा, "हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि आरबीआई ने 15 नवंबर, 2023 के पत्र के जरिए ईशा मुकेश अंबानी, अंशुमन ठाकुर और हितेश कुमार सेठिया को कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है।

SJVN

राज्य के स्वामित्व वाली जलविद्युत ऊर्जा उत्पादन फर्म ने सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (SECI) के साथ 200-मेगावाट ग्रिड से जुड़ी पवन ऊर्जा परियोजना के लिए बिजली खरीद समझौता किया है। फर्म की सहायक कंपनी एसजेवीएन ग्रीन एनर्जी (एसजीईएल) ने खुली प्रतिस्पर्धी टैरिफ बोली प्रक्रिया में बिल्ड ओन एंड ऑपरेट (बीओओ) आधार पर 3.24 रुपये प्रति यूनिट के टैरिफ पर 200 मेगावाट हासिल किया।

DCX Systems

केबल और वायर हार्नेस असेंबलियों के निर्माता को सार्वजनिक निर्गम, तरजीही निर्गम, अधिकार निर्गम, निजी प्लेसमेंट या योग्य संस्थान प्लेसमेंट के माध्यम से 500 करोड़ रुपये तक की धनराशि जुटाने के लिए निदेशक मंडल की मंजूरी मिल गई है।

JSW Infrastructure

कंपनी को सार्वजनिक निजी भागीदारी के आधार पर कर्नाटक के केनी में बंदरगाह के विकास के लिए कर्नाटक मैरीटाइम बोर्ड, कर्नाटक सरकार से पुरस्कार पत्र प्राप्त हुआ है। 30 एमटीपीए की प्रारंभिक क्षमता के साथ परियोजना की अनुमानित लागत 4,119 करोड़ रुपये है।

Delhivery

रिपोर्ट्स के मुताबिक, विदेशी निवेशक सॉफ्टबैंक ने शुक्रवार को ब्लॉक डील के जरिए डेल्हीवरी में 150 मिलियन डॉलर की हिस्सेदारी बेचने की योजना बनाई है। यदि ब्लॉक डील सफल होती है तो सॉफ्टबैंक लगभग 4 प्रतिशत हिस्सेदारी बेच सकता है।

TVS Motors

चेन्नई स्थित दोपहिया और तिपहिया वाहन निर्माता ने यूरोप में ऑटोमोबाइल आयातक और खुदरा विक्रेता एमिल फ्रे के साथ आयात और वितरण के लिए एक समझौता करके यूरोप में प्रवेश की घोषणा की है। यह साझेदारी टीवीएस मोटर कंपनी के वैश्विक विस्तार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।