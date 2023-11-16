scorecardresearch
Personal Finance: कम CIBIL स्कोर से क्रेडिट कार्ड कैसे हासिल करें?

Personal Finance: कम CIBIL स्कोर से क्रेडिट कार्ड कैसे हासिल करें?

क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन करना जहां किसी व्यक्ति का वेतन खाता रखा जाता है, क्रेडिट कार्ड प्राप्त करना आसान हो सकता है। बैंक उन मौजूदा ग्राहकों के साथ अधिक लचीले हो सकते हैं जिनके खातों में नियमित वेतन जमा किया जा रहा है।

BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Nov 16, 2023 19:50 IST
CIBIL स्कोर 300 से 900 के बीच होता है, इससे अधिक स्कोर बेहतर क्रेडिट प्रोफ़ाइल का संकेत देता है
CIBIL स्कोर 300 से 900 के बीच होता है, इससे अधिक स्कोर बेहतर क्रेडिट प्रोफ़ाइल का संकेत देता है

कम CIBIL स्कोर एक बाधा की तरह हो सकता है। आप चाहते हैं कि आप एक क्रेडिट कार्ड लें लेकिन अगर आपका स्कोर कम है तो आपको मुश्किल हो सकती है।

लेकिन सबसे पहले ये जानिए कि सिबिल स्कोर क्या होता है।

CIBIL स्कोर 300 से 900 के बीच होता है, इससे अधिक स्कोर बेहतर क्रेडिट प्रोफ़ाइल का संकेत देता है। इसकी गणना पांच फैक्टर  के आधार पर की जाती है - भुगतान इतिहास, क्रेडिट उपयोग अनुपात, क्रेडिट इतिहास की लंबाई, उपयोग में आने वाले क्रेडिट के प्रकार और खोले गए नए क्रेडिट खातों की संख्या। लोन और क्रेडिट कार्ड का समय पर भुगतान करने से किसी के सिबिल स्कोर पर सबसे ज्यादा असर पड़ता है। कई ऋण पूछताछ, भुगतान में चूक, उच्च क्रेडिट कार्ड शेष आदि, CIBIL स्कोर को कम कर सकते हैं।

CIBIL स्कोर क्रेडिट कार्ड पात्रता को कैसे प्रभावित करता है?

उच्च सिबिल स्कोर सकारात्मक क्रेडिट इतिहास और ऋणदाताओं के लिए कम जोखिम का संकेत देता है। 750 से ऊपर स्कोर वाले व्यक्तियों के पास अनुमोदन की संभावना सबसे अधिक होती है और वे अधिकांश बैंकों से क्रेडिट कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। 700-750 के बीच का स्कोर अनुकूल माना जाता है, और अधिकांश बैंकों से अनुमोदन मिलने की संभावना है। 650-700 के बीच सीआईबीआईएल स्कोर वाले आवेदकों को कम क्रेडिट सीमा वाले कार्ड या सुरक्षित कार्ड के लिए मंजूरी मिल सकती है जिसके लिए सावधि जमा की आवश्यकता होती है। 650 से नीचे का स्कोर उच्च जोखिम का संकेत देता है और अधिकांश बैंकों में क्रेडिट कार्ड अस्वीकृति की संभावना है। 550 से कम स्कोर वाले लोगों को किसी भी क्रेडिट कार्ड के लिए मंजूरी पाने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। स्कोर के अलावा, आय स्थिरता, मौजूदा ऋण, व्यवसाय, निवास का शहर और बैंक के साथ संबंध जैसे अन्य कारक भी क्रेडिट कार्ड पात्रता में भूमिका निभाते हैं। हालाँकि, CIBIL स्कोर आधार मानदंड निर्धारित करता है। समय पर पुनर्भुगतान सुनिश्चित करना, क्रेडिट उपयोग कम रखना और लंबा क्रेडिट इतिहास रखने से समय के साथ एक मजबूत CIBIL स्कोर बनाने में मदद मिलती है। इससे नए क्रेडिट कार्डों के लिए अनुमोदन की संभावना बढ़ जाती है और मौजूदा कार्डों पर उच्च क्रेडिट सीमा तक पहुंच सुनिश्चित हो जाती है।

750 से ऊपर स्कोर वाले व्यक्तियों के पास अनुमोदन की संभावना सबसे अधिक होती है
750 से ऊपर स्कोर वाले व्यक्तियों के पास अनुमोदन की संभावना सबसे अधिक होती है

क्या आपको कम CIBIL स्कोर वाला क्रेडिट कार्ड मिल सकता है?

नीचे कुछ तरीके दिए गए हैं जिनसे कम क्रेडिट स्कोर वाले लोग भी क्रेडिट कार्ड के लिए स्वीकृत हो सकते हैं।

सुरक्षित क्रेडिट कार्ड

सुरक्षित क्रेडिट कार्ड के लिए क्रेडिट सीमा के विरुद्ध संपार्श्विक के रूप में अग्रिम जमा की आवश्यकता होती है। दी जाने वाली क्रेडिट सीमा आमतौर पर जमा मूल्य के बराबर या उससे अधिक होती है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक फर्स्ट वॉव नामक एक सुरक्षित क्रेडिट कार्ड प्रदान करता है।

सह-हस्ताक्षरित क्रेडिट कार्ड

अच्छे क्रेडिट स्कोर वाले व्यक्ति को सह-हस्ताक्षरकर्ता या गारंटर के रूप में जोड़ने से कम व्यक्तिगत क्रेडिट स्कोर के बावजूद अनुमोदन प्राप्त करने में मदद मिल सकती है। सह-हस्ताक्षरकर्ता पुनर्भुगतान के लिए समान रूप से उत्तरदायी हो जाता है।

क्रेडिट बिल्डर कार्ड

कुछ बैंक विशेष रूप से क्रेडिट स्कोर में सुधार के लिए कम क्रेडिट सीमा वाले क्रेडिट बिल्डर कार्ड प्रदान करते हैं। जिम्मेदारी से उपयोग किए जाने पर ये क्रेडिट इतिहास स्थापित करने में मदद करते हैं।

वेतन खाते

ऐसे क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन करना जहां किसी व्यक्ति का वेतन खाता रखा जाता है, क्रेडिट कार्ड प्राप्त करना आसान हो सकता है। बैंक उन मौजूदा ग्राहकों के साथ अधिक लचीले हो सकते हैं जिनके खातों में नियमित वेतन जमा किया जा रहा है।

