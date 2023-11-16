प्रदूषण से बुरा हाल, Delhi की जगह Jaipur में कराई गई फ्लाइट की लैंडिंग

scorecardresearch
BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Nov 16, 2023 19:24 IST
देश की राजधानी New Delhi का प्रदूषण से हाल बेहाल है। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि मोटी धुंध की चादर ने Delhi Airport को ढका हुआ है और प्रदूषण का असर अब फ्लाइट्स पर असर पड़ने लगा है लो विजिबिलिटी के कारण फ्लाइट देरी से उड़ान भर रहीं हैं जिसका सीधा असर यात्रियों पर पड़ रहा है। वहीं, एक फ्लाइट की लैंडिंग दिल्ली की जगह जयपुर में कराई गई। खबरों के मुताबिक दिल्ली एअरपोर्ट में लो विजिबिलिटी होने के कारण लखनऊ से दिल्ली आ रही इंडिगो की फ्लाइट की लैंडिंग दिल्ली एयरपोर्ट पर नहीं हो पाई। फ्लाइट ने दिल्ली के एयर स्पेस में 20 मिनट तक इंतजार किया मगर विजिबिलिटी कम होने के चलते जयपुर में फ्लाइट की लैंडिंग कराई गई।

दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में क्या है AQI

शाम पांच बजे के करीब दिल्ली में AQI 462 दर्ज किया गया जो कि गंभीर श्रेणी में आता है। वहीं, जवहार लाल नेहरू स्टेडियम इलाके में AQI 249 दर्ज किया गया। मंदिर मार्ग इलाके में AQI 240 दर्ज किया गया। बवाना इलाके में AQI 235 दर्ज किया गया। रोहिणी इलाके में AQI 304 दर्ज किया गया। आरके पुरम में AQI 287 दर्ज किया गया।

Edited By:
abhishek singh1
Published On:
Nov 16, 2023