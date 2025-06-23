Gold Silver Rates Today : इजरायल-ईरान के बीच चल रहे युद्ध का असर सोने और चांदी की कीमतों पर कम देखने को मिल रहा है। आज सोने का फ्यूचर वायदा गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है। हालांकि आज चांदी के फ्यूचर ट्रेड में मामूली तेजी जरूर देखने को मिल रही है।

इस बीच सोमवार 23 जून 2025 को सोने और चांदी की रिटेल कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है।

MCX पर सोने और चांदी का भाव

आज मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर दोपहर 12:38 बजे तक सोने का 5 अगस्त 2025 का फ्यूचर ट्रेड 0.10% या 102 रुपये गिरकर 99007 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था।

वहीं 4 जुलाई के चांदी का फ्यूचर ट्रेड इस समय तक 0.45% या 483 रुपये चढ़कर 106707 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड कर रहा था।

आपके शहर में क्या है सोने और चांदी का आज ताजा भाव?

आज तक की वेबसाइट के मुताबिक: