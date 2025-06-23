scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsट्रेंडिंगईरान-इजरायल के युद्ध का सोने और चांदी पर असर कम! सोमवार को लुढ़का गोल्ड और सिल्वर का भाव- चेक करें लेटेस्ट रेट

ईरान-इजरायल के युद्ध का सोने और चांदी पर असर कम! सोमवार को लुढ़का गोल्ड और सिल्वर का भाव- चेक करें लेटेस्ट रेट

अगर आप आज सोना या चांदी खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है। चलिए जानते हैं आपके शहर में क्या है आज गोल्ड और सिल्वर का लेटेस्ट प्राइस

Advertisement
Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Jun 23, 2025 12:50 IST

Gold Silver Rates Today : इजरायल-ईरान के बीच चल रहे युद्ध का असर सोने और चांदी की कीमतों पर कम देखने को मिल रहा है। आज सोने का फ्यूचर वायदा गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है। हालांकि आज चांदी के फ्यूचर ट्रेड में मामूली तेजी जरूर देखने को मिल रही है। 

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

इस बीच सोमवार 23 जून 2025 को सोने और चांदी की रिटेल कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है।

MCX पर सोने और चांदी का भाव

आज मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर दोपहर 12:38 बजे तक सोने का 5 अगस्त 2025 का फ्यूचर ट्रेड 0.10% या 102 रुपये गिरकर 99007 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था। 

वहीं 4 जुलाई के चांदी का फ्यूचर ट्रेड इस समय तक 0.45% या 483 रुपये चढ़कर 106707 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड कर रहा था।

आपके शहर में क्या है सोने और चांदी का आज ताजा भाव?

आज तक की वेबसाइट के मुताबिक:

  • चेन्नई में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1,00,761 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,22,600 रुपये प्रति किलोग्राम है। 
     
  • मुंबई में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1,00,767 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,12,300 रुपये प्रति किलोग्राम है। 
     
  • दिल्ली में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1,00,913 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,13,000 रुपये प्रति किलोग्राम है। 
     
  • पटना में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1,00,809 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,13,100 रुपये प्रति किलोग्राम है। 
     
  • कोलकाता में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1,00,765 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत  1,13,800 रुपये प्रति किलोग्राम है। 
     
  • चंडीगढ़ में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1,00,922 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,12,400 रुपये प्रति किलोग्राम है। 
     
  • केरल में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1,00,785 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,23,600 रुपये प्रति किलोग्राम है। 
     
  • जयपुर में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1,00,906 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,13,400 रुपये प्रति किलोग्राम है। 
Edited By:
Gaurav
Published On:
Jun 23, 2025