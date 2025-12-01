इस PSU बैंक में सरकार बेच सकती है 5% हिस्सेदारी! ₹100 से कम है शेयर प्राइस

PSU Stock: सरकार Bank of Maharashtra में अपनी 5% हिस्सेदारी बेचने की तैयारी कर रही है, ताकि PSU बैंक न्यूनतम पब्लिक शेयरहोल्डिंग स्टैंडर्ड के करीब पहुंच सके। इस शेयर में सोमवार को लगभग 2% की गिरावट आई, जबकि पिछले महीने यह शेयर अपने 52 Week High पर था।

आज स्टॉक बीएसई और एनएसई पर 1.47% या 0.86 रुपये गिरकर 57.70 रुपये पर बंद हुआ। आज स्टॉक 58.60 रुपये पर ट्रेडिंग के लिए खुला था और इसने आज अपना इंट्राडे लो 57.25 रुपये को टच किया।

CNBC-TV18 की रिपोर्ट के अनुसार, प्रस्तावित स्टेक सेल का लक्ष्य बैंक को 25% अनिवार्य पब्लिक शेयरहोल्डिंग के करीब लाना है। सितंबर 2025 तक सरकार के पास बैंक में 79.60% हिस्सेदारी थी। 5% तक की बिक्री से सरकारी हिस्सेदारी 75% से नीचे आ सकती है। हालांकि Bank of Maharashtra, अन्य कुछ PSU बैंकों और LIC की तरह, इस नियम से फिलहाल छूट मिली है।

LIC के पास बैंक में 7.10%, म्यूचुअल फंड्स के पास 1.17% और बैंकों के पास 0.57% हिस्सेदारी है। करीब 9.58 लाख रिटेल निवेशक BoM में 6.83% हिस्सेदारी रखते हैं।

शेयर प्राइस टारगेट

Globe Capital ने इस शेयर पर ‘Overweight’ रेटिंग बरकरार रखते हुए ₹75 का टारगेट प्राइस दिया है। ब्रोकरेज के मुताबिक बैंक का नेट इंटरेस्ट इनकम FY26 और FY27 में 20-22% बढ़ सकता है और एसेट क्वालिटी स्थिर रहेगी। उसी अवधि में बुक वैल्यू ₹35 और ₹48 रहने का अनुमान है।

सितंबर 2025 तिमाही में बैंक का नेट प्रॉफिट 23.2% YoY बढ़कर ₹1,633 करोड़ हुआ, जबकि NII 15.7% YoY बढ़कर ₹3,248 करोड़ रहा। ग्रॉस NPA ₹4,372 करोड़ तक बढ़ा, लेकिन प्रतिशत के रूप में यह क्रमिक आधार पर घटकर 1.72% हो गया।

HDFC Securities के अनुसार, बैंक ने Q2FY26 में मजबूत नतीजे दिए, जिनमें कम प्रावधान, अन्य आय में मजबूत वृद्धि और कम ओपेक्स का योगदान रहा। लोन वृद्धि रिटेल और कॉरपोरेट सेगमेंट से संचालित रही।

डिपॉजिट वृद्धि नरम रही, लेकिन CASA रेश्यो 50% पर स्थिर बना रहा। ब्रोकरेज ने कहा कि क्रेडिट कॉस्ट रिटेल सेगमेंट की बेहतर एसेट क्वालिटी पर घटे।

Geojit Investments ने भी स्टॉक पर ‘Buy’ रेटिंग रखते हुए ₹68 का टारगेट प्राइस दिया है। ब्रोकरेज का कहना है कि बैंक 1.5x P/BV पर ट्रेड हो रहा है और FY25 में इसका ROA 1.75% तथा RoE 23% रहा है।