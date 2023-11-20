DDA Housing Scheme: 24 नवंबर से शुरू हो रही है DDA की योजना, 11 लाख से शुरू हो रहे हैं घर

अगर आप भी दिल्ली में घर खरीदना चाह रहे हैं तो तैयारी कर लीजिए। डीडीए की नई हाउसिंग स्कीम के बारे में हमने आपको बताया था। अब इसके रजिस्ट्रेशन की तारीख सामने आ गया है यानि कि किस तारीख से आप दिल्ली में घर खरीदने के लिए रजिस्ट्रेशन या अप्लाई कर सकते हैं। ये जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। DDA की नई हाउसिंग स्कीम में रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 24 नवंबर से शुरू होगी। यानि अब बेहद कम दिन बचे हैं। इस स्कीम से जुड़ी तमाम जानकारियां आपको समझा देते हैं। ये स्कीम दो चरणों में लॉन्च होगी। 24 नवंबर से पहले चरण में LIG और EWS के फ्लैट्स के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू होगा और नवंबर के अंत में लग्जरी फ्लैट्स का दूसरा चरण लॉन्च होगा। जैसा कि हमने आपको बताया था कि DDA की इस स्कीम में 11 लाख रुपए में भी आप दिल्ली में खरीद सकेंगे। वहीं जो दिल्ली में लग्जरी घर की तलाश कर रहे हैं यानि कि विला की चाह रखते हैं उनके लिए भी बहुत कुछ है। तो DDA के अधिकारियों के मुताबिक 28 हजार LIG और EWS फ्लैट्स के लिए 24 नवंबर से लोग रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे। ये फ्लैट पहले आओ पहले पाओ के तहत रजिस्टर्ड होंगे। इस स्कीम का दूसरा चरण नवंबर के अंत तक लॉन्च होगा। इसमें फ्लैट्स ई-ऑक्शन करके अलॉट होंगे। रजिस्ट्रेशन फीस देकर लोग इस स्कीम में अप्लाई कर सकेंगे। रजिस्ट्रेशन के साथ लोगों को कम से कम 20 दिन का समय दिया जाएगा, ताकि वह फ्लैट्स को देख सकें। ई-ऑक्शन वाले फ्लैट्स में MIG, HIG, सुपर HIG और पेंटहाउस शामिल हैं। बायर फ्लैट्स देखने के बाद अपनी लोकेशन और ब्लॉक चुन सकते हैं।

आपको बता दें कि द्वारका, लोकनायकपुरम और नरेला में इस हाउसिंग स्कीम के ज्यादातर फ्लैट्स हैं। दूसरे चरण में कुल 1100 लग्जरी फ्लैट्स उपलब्ध रहेंगे। इनमें द्वारका सेक्टर-19B में बने पेंटहाउस, HIG, सुपर HIG शामिल हैं। इनमें से कई फ्लैट्स से गोल्फ व्यू भी लोगों को मिलेगा। वहीं, द्वारका सेक्टर-14 में 316 MIG, लोकनायक पुरम में 647 MIG फ्लैट्स भी स्कीम में रहेंगे। वहीं, पहले चरण के 28 हजार फ्लैट्स में द्वारका सेक्टर-19 B में 728 EWS फ्लैट्स, सेक्टर-14 में 316 LIG फ्लैट्स और 1008 EWSफ्लैट्स शामिल हैं। लोकनायक पुरम में 224 EWS फ्लैट्स शामिल हैं। यानि कि अब आप 24 नवंबर का इंतजार कीजिए।DDA की नई हाउसिंग स्कीम में रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 24 नवंबर से शुरू होगी। इसमें LIG और EWS के फ्लैट्स से लेकर लग्जरी फ्लैट्स यानि विला जैसी प्रीमियम प्रॉपर्टी की भी सुविधा दी जा रही है।