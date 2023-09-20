scorecardresearch
DDA Housing Projects: Delhi में घर का सपना ऐसे होगा पूरा, करना होगा ये काम !

अगस्त में #DDA ने एक रियल एस्टेट कंसल्टेंट को नियुक्त किया था। दरअसल #DDA के मौजूदा वक्त में 40 हजार फ्लैट्स नहीं बिके हैं। जिसकी बिक्री बढ़ाने के तरीके खोजने के लिए कंसल्टेंट नियुक्त किया गया था। DDA अधिकारी के मुताबिक फ्लोर, सन फेसिंग, कॉर्नर फ्लैट जैसे कारकों के आधार पर PLC यानि preferential location charges भी शुरू करने का प्लान है।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Sep 20, 2023 15:55 IST
DDA की लिस्ट में 3000 प्रीमियम घरों को शामिल किया गया है
अगर आप Delhi में नए आशियाने की तलाश कर रहे हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। इस दीवाली पर आपका दिल्ली में घर का सपना पूरा हो सकता है।दिल्ली विकास प्राधिकरण यानि #DDA अपनी प्रीमियम घर वाली स्कीम को दीवाली से पहले ही लाने की योजना बना रहा है। इस लिस्ट में 3000 प्रीमियम घरों को शामिल किया गया है। हर बार की तरह फ्लैटों को लॉटरी के जरिए ही पेश किया जाएगा। आइये #DDA की आने वाली नई स्कीम के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि DDA की प्रीमियम स्कीम है क्या? इस लिस्ट में 3000 प्रीमियम घरों को शामिल किया गया है। इस स्कीम में पेंटहाउस, सुपर HIG, HIG, MIG और EWS जैसे फ्लैट शामिल हैं। अब सवाल उठता है दिल्ली के किन इलाकों में ये फ्लैट्स मिलेंगे? 

DDA की इस खास स्कीम को लेकर एक DDA अधिकारी ने बताया कि ये एक खास स्कीम होगी जिसमें ज्यादातर प्रीमियम हाउस की पेशकश की जाएगी। उदहारण के लिए, द्वारका के सेक्टर 19B में निर्माणाधीन पेंटहाउस और सुपर HIG इस योजना का हिस्सा होंगे। सेक्टर 14 द्वारका और लोक नायक पुरम में निर्माणाधीन MIG और EWS फ्लैट भी पेश किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि लोक नायक पुरम में निर्माण लगभग पूरा होने वाला है और सिर्फ फायर नो-ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट का ही इंतजार है। यानि कि इसमें द्वारका, लोक नायक पुरम, वसंत कुंज जैसे इलाकों में ये खास घर मिलेंगे। 

DDA अपनी प्रीमियम घर वाली स्कीम को दीवाली से पहले ही लाने की योजना बना रहा है
आपको बता दें कि अगस्त में #DDA ने एक रियल एस्टेट कंसल्टेंट को नियुक्त किया था। दरअसल #DDA के मौजूदा वक्त में 40 हजार फ्लैट्स नहीं बिके हैं। जिसकी बिक्री बढ़ाने के तरीके खोजने के लिए कंसल्टेंट नियुक्त किया गया था। अब आपको बताते हैं कि किस आधार पर फ्लैट्स की कीमत तय की जाएगी। DDA अधिकारी के मुताबिक फ्लोर, सन फेसिंग, कॉर्नर फ्लैट जैसे कारकों के आधार पर PLC यानि preferential location charges भी शुरू करने का प्लान है। उन्होंने कहा कि डीडीए अपने फ्लैटों की कीमतों को अंतिम रूप देने से पहले क्षेत्र में निजी संपत्तियों की कीमतों का भी विश्लेषण करेगा। उदाहरण के लिए वसंत कुंज और द्वारका जैसे स्थानों को पहले से ही सभी सुविधाओं के साथ विकसित किया गया है, इसलिए वहां की कीमतें तुलनात्मक रूप से ज्यादा होंगी। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में DDA की ये स्कीम कितनी होम बायर्स के बीच पॉपुलर हो पाती है।

द्वारका, लोक नायक पुरम, वसंत कुंज जैसे इलाकों में ये खास घर मिलेंगे
