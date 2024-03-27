scorecardresearch
Credit Cards: क्या आपके क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड प्वाइंटस कम हो गए हैं?

आरबीआई द्वारा जोखिम भार में वृद्धि का मतलब है कि क्रेडिट कार्ड कंपनियां अब अधिक पूंजी अलग रखेंगी। पहले, क्रेडिट कार्ड प्राप्तियों में प्रत्येक 100 रुपये के लिए जोखिम भार 125 प्रतिशत यानी 125 रुपये था। 150 प्रतिशत तक बढ़ने के बाद, जोखिम भार 100 रुपये का 150 प्रतिशत हो जाता है यानी 150 रुपये।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi, Mar 27, 2024 16:39 IST
बैंक अपने क्रेडिट कार्ड पर पुरस्कारों को सीमित करना जारी रख रहे हैं
बैंक अपने Credit Card पर पुरस्कारों को सीमित करना जारी रख रहे हैं, हाल ही में एक्सिस बैंक ने अपने लाभों में कटौती की है। बैंक ने मैग्नस क्रेडिट कार्ड सहित अपने कुछ क्रेडिट कार्डों पर इनाम आय, लाउंज कार्यक्रम और वार्षिक शुल्क माफी बहिष्करण से संबंधित शर्तों में बदलाव किया है। ये बदलाव 20 अप्रैल 2024 से प्रभावी होंगे। मैग्नस क्रेडिट कार्ड में कुछ बदलावों में वार्षिक शुल्क छूट की सीमा शामिल है, जिसमें अब बीमा, सोना/आभूषण और ईंधन श्रेणियों पर खर्च शामिल नहीं होंगे। इसी तरह, ईंधन, बीमा और सोने/आभूषण पर व्यय बुनियादी या त्वरित एज रिवॉर्ड पॉइंट के लिए पात्र नहीं होंगे। यह सिर्फ एक्सिस बैंक ही नहीं है, एचडीएफसी बैंक और एसबीआई कार्ड जैसे कई क्रेडिट कार्ड प्रदाताओं ने भी हाल ही में अपने क्रेडिट कार्ड पुरस्कारों को संशोधित किया है। तो बैंक क्रेडिट कार्ड के लाभों में कटौती क्यों कर रहे हैं? क्रेडिट कार्ड पर उपलब्ध पुरस्कारों और लाभों में मूल्यह्रास मुख्य रूप से कोविड-19 के बाद की आर्थिक स्थितियों, विशेष रूप से मुद्रास्फीति से जुड़ा हुआ है। वस्तुओं और सेवाओं की बढ़ती लागत के साथ, विशेषज्ञों का कहना है कि क्रेडिट कार्ड कंपनियों को अपने पुरस्कार कार्यक्रमों की स्थिरता का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। "आज के युग में, क्रेडिट कार्ड फर्मों और उनके व्यावसायिक साझेदारों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिनमें से सभी में व्यवसाय को स्थायी रूप से चलाना शामिल है। ये चुनौतियाँ मुद्रास्फीति के सामने ग्राहकों की माँगों को पूरा करने से लेकर कड़ी प्रतिस्पर्धा और आवश्यकता तक हैं। मार्जिन में सुधार करें,'' BankBazaar.com के सीईओ आदिल शेट्टी ने बिजनेस टुडे से कहा। उन्होंने आगे कहा, "जैसे-जैसे डिजिटल भुगतान तेजी से बढ़ रहा है, और अधिक से अधिक भारतीय क्रेडिट लाइन के लिए पात्र बन रहे हैं, क्रेडिट कार्ड कंपनियों को स्थायी विकास सुनिश्चित करने के लिए, अन्य चीजों के अलावा, अपने पुरस्कार कार्यक्रमों का पुनर्मूल्यांकन करने की आवश्यकता होगी।"

मैग्नस क्रेडिट कार्ड

एक्सिस बैंक ने पहले 1 सितंबर, 2023 से अपने मैग्नस क्रेडिट कार्ड की शर्तों को संशोधित किया था। अपने 25,000 अंक मासिक मील का पत्थर लाभ खोने के अलावा, कार्ड के लिए वार्षिक शुल्क पहले के 10,000 रुपये से बढ़ाकर 12,500 रुपये कर दिया गया है। आंकड़े बताते हैं कि देश में क्रेडिट कार्ड की संख्या तेजी से बढ़ रही है, पिछले 10 वर्षों में मौजूदा क्रेडिट कार्ड की कुल संख्या 5 गुना बढ़कर जनवरी 2024 तक 99.5 मिलियन से अधिक हो गई है, जो 2014 में 19.6 मिलियन थी। लाभ में कमी का एक अन्य कारण उद्योग के लिए रिवॉल्वर दर में कमी है। क्रेडिट कार्ड उपयोगकर्ताओं को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है - लेन-देन करने वाले, रिवॉल्वर और ईएमआई उपयोगकर्ता - विशेषज्ञों का कहना है कि जारीकर्ताओं के लिए रिवॉल्वर आमतौर पर सबसे अधिक लाभदायक कार्डधारक हैं। वे कहते हैं कि व्यक्तियों के बीच अपने क्रेडिट कार्ड की शेष राशि का निपटान करने के लिए व्यक्तिगत ऋण का विकल्प चुनने का चलन भी बढ़ रहा है। लेकिन कम ब्याज दर वाले व्यक्तिगत ऋणों के साथ अपने उच्च-ब्याज वाले क्रेडिट कार्ड बकाया का भुगतान करने से क्रेडिट कार्ड प्रदाताओं के लिए मार्जिन में कमी आई है क्योंकि वे उस ब्याज से चूक जाते हैं जो वे अन्यथा अर्जित करते। उदाहरण के लिए, एसबीआई कार्ड की रिवॉल्वर दर Q3FY24 में गिरकर 23 प्रतिशत हो गई है, जो Q2FY21 में 34 प्रतिशत थी।

Also Read: किन 25 शेयरों में होगा T+0 कारोबार, जानिए पूरी लिस्ट

क्रेडिट कार्ड

"हालांकि, क्रेडिट कार्ड पर समान मासिक किस्तों (ईएमआई) की उच्च संख्या से कम रिवॉल्वर दर की भरपाई की गई है। इनमें से कई ब्याज छूट हैं, जहां ब्याज ग्राहक द्वारा नहीं बल्कि विक्रेता या निर्माता द्वारा वहन किया जाता है। इनमें ग्राहकों के लिए छूट में अनुवादित, लेकिन उन्होंने क्रेडिट कार्ड जारीकर्ताओं के राजस्व को प्रभावित नहीं किया है, ”शेट्टी ने समझाया।

उच्च जोखिम भार

असुरक्षित ऋण में वृद्धि और डिफ़ॉल्ट में मामूली वृद्धि ने देश के केंद्रीय बैंक को सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए प्रेरित किया। इसने हाल ही में क्रेडिट कार्ड प्राप्य और व्यक्तिगत ऋण के लिए जोखिम भार बढ़ाया है। नवंबर 2023 में इसकी अधिसूचना के अनुसार, क्रेडिट कार्ड प्राप्तियों पर जोखिम भार 25 प्रतिशत बढ़ा दिया गया है, यह देखते हुए कि वाणिज्यिक बैंक वर्तमान में 125 प्रतिशत का जोखिम भार आकर्षित करते हैं, जबकि एनबीएफसी 100 प्रतिशत का जोखिम भार आकर्षित करते हैं।

आरबीआई

आरबीआई द्वारा जोखिम भार में वृद्धि का मतलब है कि क्रेडिट कार्ड कंपनियां अब अधिक पूंजी अलग रखेंगी। पहले, क्रेडिट कार्ड प्राप्तियों में प्रत्येक 100 रुपये के लिए जोखिम भार 125 प्रतिशत यानी 125 रुपये था। 150 प्रतिशत तक बढ़ने के बाद, जोखिम भार 100 रुपये का 150 प्रतिशत हो जाता है यानी 150 रुपये। इसलिए, 9 प्रतिशत का पूंजी पर्याप्तता अनुपात (सीएआर) मानते हुए, बैंक अब 13.50 रुपये को 150 रुपये के 9 प्रतिशत पर अलग रखता है, जबकि 11.25 रुपये को 125 रुपये के 9 प्रतिशत पर रखता है। नतीजतन, पूंजी में वृद्धि उधारदाताओं और कार्ड प्रदाताओं के लिए क्रेडिट कार्ड प्राप्य में प्रत्येक 100 रुपये के लिए 2.25 रुपये की आवश्यकता होती है। इसका मतलब यह है कि बैंकों और क्रेडिट कार्ड प्रदाताओं को अब अधिक धनराशि अलग रखनी होगी, जिससे वे उधार दे सकने वाली राशि कम कर देंगे। इसका पुरस्कारों पर प्रभाव पड़ता है, और हम उन्हें तर्कसंगत होते हुए देख सकते हैं।

कार्डधारकों

इसलिए कार्डधारकों के लिए ऐसे अवमूल्यन के बारे में सूचित रहना महत्वपूर्ण है। जब किसी कार्ड का अवमूल्यन किया जाता है, तो उपयोगकर्ताओं को यह जांचना चाहिए कि अद्यतन सुविधाएँ उनकी खर्च करने की आदतों के अनुकूल हैं या नहीं। यदि नहीं, तो वे अन्य विकल्पों पर विचार कर सकते हैं जो उन्हें बेहतर मूल्य प्रदान करते हैं। अन्य कार्डों पर विचार करते समय, यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि चुना गया कार्ड न केवल आपके खर्च करने की आदतों के अनुरूप हो, बल्कि मूल्य-वापसी भी प्रदान करता है जो अवमूल्यित कार्ड से अधिक है।

Mar 27, 2024