AI कंपनी की CEO पर लगा 4 साल के बेटे का मर्डर का आरोप, गोवा टू कर्नाटक की कत्ल की कहानी

नॉर्थ गोवा के कलंगुट इलाके से दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। यहां एक मां ने अपने चार साल के बेटे की बेरहमी से हत्या कर दी है। उसने इस अपराध को सिर्फ इसलिए अंजाम दिया, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि उसका बेटा पिता से मिल पाए। पुलिस ने आरोपी मां को 8 जनवरी को गिरफ्तार किया। सुचाना सेठ नाम की आरोपी महिला बेंगलुरू के एआई स्टार्टअप में सीईओ के तौर पर काम करती है। आरोपी ने पहले अपने 4 साल के बेटे की गोवा में बेरहमी से हत्या की और फिर वह उसके शव को बैग में डालकर बेंगलुरू भाग रही थी, तभी पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। महिला को कर्नाटक पुलिस ने अरेस्ट किया है। कर्नाटक पुलिस ने चित्रदुर्ग में सुचाना के बैग की तलाशी ली और फिर उसमें से शव मिलने पर उसे गिरफ्तार किया गया। इस मामले के सामने आने के बाद से ही हड़कंप मच गया है। पुलिस आरोपी महिला से पूछताछ कर रही है। गोवा पुलिस के मुताबिक, आरोपी महिला ने इस खौफनाक अपराध को इसलिए अंजाम दिया, ताकि उसका बेटा उसके पूर्व-पति से मुलाकात नहीं कर पाए। सुचाना सेठ ने अपने पूर्व पति से 2010 में शादी की थी। आरोपी महिला ने 2019 में अपने बेटे को जन्म दिया। हालांकि, पति के साथ हुए विवाद के बाद दोनों का 2020 में तलाक हो गया। उस समय अदालत ने फैसला सुनाया कि बच्चे का पिता उससे हर रविवार को मुलाकात कर सकता है। इस बात से सुचाना बिल्कुल भी खुश नहीं थी। सुचाना को भले ही अपने पति से छुटकारा मिल गया था मगर वह बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि उसका बेटा पिता से मुलाकात करे। यही वजह थी कि आरोपी महिला अपने बेटे को उसके पिता से मिलने से रोकने के लिए षडयंत्र रच रही थी। अपने मंसूबों को अंजाम देने के लिए वह 6 जनवरी को गोवा पहुंची और उसने सिंक्वेरिम में एक होटल में चेक इन किया। 7 जनवरी को रविवार होने के चलते पिता को बेटे से मिलना था मगर उससे पहले ही सुचाना ने होटल के कमरे में बेटे की बेरहमी से हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक, सुचाना सेठ ने किसी धारदार हथियार से अपने बेटे की हत्या की। अपराध को अंजाम देने के बाद उसने होटल मैनेजमेंट से बेंगलुरू वापस जाने के लिए टैक्सी बुक करने को कहा। महिला ने होटल स्टाफ से इस बात पर जोर दिया कि वो सड़क के रास्ते से ही बेंगलुरू जाएगी। होटल स्टाफ ने कैब बुक कर दिया और वह अपना सामान लेकर रवाना हो गई।

हालांकि, जब होटल स्टाफ उसके कमरे की सफाई करने पहुंचा तो उसने बिस्तर पर खून के धब्बे देखे। होटल स्टाफ को शक हुआ कि यहां किसी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है। इसके बाद पुलिस को घटना की जानकारी दी गई। पुलिस तुरंत होटल में पहुंची और सीसीटीवी फुटेज खंगालने लगी। जब फुटेज खंगाली गई तो पता चला कि वो अकेले ही होटल से बाहर निकली थी, जबकि उसका बेटा उसके साथ कहीं भी दिखाई नहीं दिया। पुलिस को तुरंत किसी बड़ी अनहोनी की आशंका लग गई। होटल स्टाफ से पुलिस ने तुरंत कैब ड्राइवर का नंबर लिया और सुचाना से बात की। इस दौरान सुचाना ने बताया कि उसका बेटा गोवा में उसके एक रिश्तेदार के यहां है। उसने पुलिस को रिश्तेदार का एड्रेस भी दिया। लेकिन पुलिस की जांच में ये कहानी बिल्कुल झूठी निकली। कलंगुट पुलिस स्टेशन के अधिकारी ने बताया कि जब हमें सुचाना पर शक हुआ तो हमने ड्राइवर को फोन किया और उसे नजदीकी पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करने के लिए कहा। इसके बाद महिला को बेंगलुरू ले जाते समय ड्राइवर ने चित्रदुर्ग में एक पुलिस स्टेशन पर कैब को रोका और मामले की जानकारी दी। यहां जब चित्रदुर्ग पुलिस ने सुचाना के बैग की जांच की तो उसमें उसके बेटे का शव बरामद हुआ। वहीं, गोवा पुलिस की एक टीम महिला को हिरासत में लेने के लिए कर्नाटक रवाना हो गई है।