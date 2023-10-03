इन 5 राज्यों में भी हो सकती है जातिगत जनगणना

जातीय जनगणना रिपोर्ट के बाद केवल बिहार ही नहीं इन 5 राज्यों में सियासी सुगबुगाहट शुरू हो गई। ये राज्य हैं UP, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान और कर्नाटक।

सपा के साथ उसके सहयोगी राष्ट्रीय लोक दल (रालोद) और अपना दल (के) ने भी यूपी में जातिगत जनगणना की मांग की है। रालोद के प्रदेश अध्यक्ष रामाशीष राय ने कहा, विभिन्न सरकारी योजनाओं में विभिन्न जातियों की सही हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के लिए यूपी में भी जाति जनगणना जरूरी है। हम यूपी सरकार से तुरंत जाति जनगणना का आदेश देने की मांग करते हैं।

advertisement

ऐसे में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बार-बार अपनी पार्टी के पीडीए फॉर्मूले (पिछड़ा-दलित-अल्पसंख्यक, यानी पिछड़े, दलित और मुस्लिम) के जरिए यूपी में बीजेपी की पकड़ को कमजोर करना चाहते हैं। उधर, मध्य प्रदेश में दशकों से जाति जनगणना की मांग उठती रही है. मध्यप्रदेश में कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा कि जब उनकी सरकार राज्य में सत्ता में आएगी, तो वे जातिगत जनगणना कराएंगे। चुनावी राज्य राजस्थान में भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जाति सर्वेक्षण का समर्थन करते हुए कहा है कि वह नौकरियों और शिक्षा प्रवेशों में उनकी आबादी के अनुसार ओबीसी को उच्च प्रतिनिधित्व देने का समर्थन करते हैं।

महाराष्ट्र और कर्नाटक में भी जातिगत जनगणना की मांग तेज हुई है. महाराष्ट्र में कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने सोमवार को बिहार की तरह जाति आधारित जनगणना कराने की मांग की. उन्होंने ट्वीट कर आरोप लगाया कि एकनाथ शिंदे सरकार इस तरह की कवायद से बच रही है.

हालांकि, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने सोमवार को कहा कि उनकी सरकार बिहार सरकार द्वारा किए गए जाति सर्वे की जानकारी प्राप्त करेगी और सीएम एकनाथ शिंदे सही समय पर इस पर फैसला लेंगे।

कर्नाटक में कांग्रेस एमएलसी ने जाति जनगणना के आंकड़े जारी करने की मांग की है। 2015 में सिद्धारमैया के पहले कार्यकाल के दौरान कर्नाटक में जातिगत जनगणना हुई थी. 2015 की जाति जनगणना, जिसे आधिकारिक तौर पर सामाजिक-आर्थिक और शैक्षिक सर्वेक्षण के रूप में जाना जाता है. इसे कराने के लिए 160 करोड़ रुपये का खर्च किए गए थे. तब 45 दिनों में 160,000 लोगों ने 1.35 लाख घरों को कवर किया था।