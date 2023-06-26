Ethanol से चलेगी अब भविष्य की कारें

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) का कहना है कि देश में पूरी तरह Ethanol पर चलने वाले नए वाहन लाए जाएंगे। हम नए वाहन ला रहे हैं जो पूरी तरह इथेनॉल पर ही चलेंगे। बजाज, टीवीएस और हीरो स्कूटर शत प्रतिशत इथेनॉल पर ही चलेंगे। गडकरी ने कहा कि वह इलेक्ट्रिक वाहन शुरू करने वाली कंपनी मर्सिडीज बेंज कंपनी के अध्यक्ष से हाल में मिले थे। उन्होंने मुझसे कहा था कि उनकी कंपनी भविष्य में केवल इलेक्ट्रिक वाहन बनाएगी। यदि आप पेट्रोल से तुलना करेंगे तो यह 15 रुपये प्रति लीटर होगा क्योंकि इथेनॉल की दर 60 रुपये है जबकि पेट्रोल 120 रुपये प्रति लीटर है। साथ ही यह 40% बिजली भी पैदा करेगी तो औसत दर 15 रुपये प्रति लीटर पड़ेगी।

गडकरी ने कहा कि बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने देश में रोजगार पैदा करने वाली अर्थव्यवस्था बनाई है। उन्होंने बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री तथा ऑटोमोबाइल उद्योग को जोड़ने के लिए बनाई जा रही एक सड़क परियोजना का जिक्र किया। गडकरी ने कहा, 'हमने देश में रोजगार पैदा करने वाली एक अर्थव्यवस्था बनाई है। मैं बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री को जोड़ने वाली 12,000 करोड़ रुपये की लागत वाली एक सड़क परियोजना का निर्माण कर रहा हूं।

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने मुझे बताया कि इन स्थानों पर आने वाले पर्यटकों की संख्या दोगुनी हो गई है। पहले इन स्थानों की यात्रा केवल छह महीने चलती थी, लेकिन अब पूरे साल सड़कें सुलभ रहती हैं। उन्होंने कहा कि पर्यटन, रेस्तरां, होटल, बस, रेलवे और एयरलाइन सभी को बिजनस मिला क्योंकि इस स्थानों पर ग्राहकों की संख्या बढ़ गई है। गडकरी ने कहा कि देश में ऑटोमोबाइल उद्योग 7.50 लाख करोड़ रुपये का है, 4.5 करोड़ लोगों को रोजगार मिला। यह उद्योग केंद्र और राज्य सरकारों को सबसे ज्यादा जीएसटी देता है। मैं अगले पांच साल में उद्योग का आकार दोगुना करके 15 लाख करोड़ रुपये कर दूंगा। दुनिया के सभी ऑटोमोबाइल ब्रांड यहां आ रहे हैं।

