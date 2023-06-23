Gujarat में लगेगा Micron का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट, कंपनी देगी 5,000 नयी डायरेक्ट की नौकरी

scorecardresearch
New Delhi,UPDATED: Jun 23, 2023 13:52 IST
पीएम Modi के दौरे के बीच अब खबर ये है कि अमेरिकी चिप मेकर कंपनी Micron भारत में जल्द ही अपना पहला सेमीकंडक्टर का प्लांट लगाने जा रही है। माइक्रोन ने प्लांट लगाने का ऑफिशियल ऐलान भी कर दिया है। इस प्लांट के लिए कंपनी दो फेज में करीब 6,700 करोड़ रुपए (825 मिलियन डॉलर) का इन्वेस्टमेंट करेगी। कंपनी ने कहा है कि वह भारत में अपना पहला प्लांट गुजरात में लगाएगी। यह सेमीकंडक्टर प्लांट 2024 के आखिरी में ऑपरेशनल होगा। माइक्रोन ने कहा कि वे Gujarat में नई सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्ट प्लांट लगाएगी। केंद्र सरकार और गुजरात राज्य सरकार की सहायता से प्लांट में टोटल 2.75 बिलियन डॉलर (लगभग 22,540 करोड़ रुपए) का निवेश होगा। PM मोदी ने भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए माइक्रोन टेक्नोलॉजी को इनवाइट किया था और कहा था कि देश सेमीकंडक्टर सप्लाई चैन के विभिन्न हिस्सों में प्रतिस्पर्धी लाभ प्रदान कर सकता है। माइक्रोन के प्लांट को सरकार की मॉडिफाइड असेंबली, टेस्टिंग, मार्किंग और पैकेजिंग (ATMP) स्कीम के तहत मंजूरी दी गई है। स्कीम के तहत, माइक्रोन को केंद्र सरकार से टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट के लिए 50% वित्तीय सहायता और गुजरात राज्य से टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट का 20% प्रोत्साहन वित्तीय सहायता मिलेगी। माइक्रोन ने कहा कि गुजरात में फैसिलिटी का कंस्ट्रक्शन 2023 में शुरू होने की उम्मीद है। प्रोजेक्ट का पहला फेज 2024 के आखिरी में शुरू होने की संभावना है। 

वहीं दूसरा फेज दशक के दूसरे भाग में शुरू होने की उम्मीद है। कंपनी ने कहा कि इससे अगले कई सालों में 5,000 नई डायरेक्ट नौकरियां और 15,000 कम्युनिटी नौकरियां मिलेंगी। कंपनी ने कहा, माइक्रोन का नया प्लांट DRAM और NAND दोनों प्रोडक्ट्स के लिए असेंबली और टेस्ट मैन्युफैक्चरिंग की सुविधा होगी, यह घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजारों से मांग को भी पूरा करेगी। IT और रेल मंत्री Ashwini Vaishnav ने कहा, 'भारत में असेंबली और टेस्ट मैन्युफैक्चरिंग लगाने के लिए माइक्रोन का निवेश मूल रूप से भारत के सेमीकंडक्टर लैंडस्केप को बदल देगा और हजारों हाई-टेक और कंस्ट्रशन जॉब्स पैदा करेगा। यह निवेश देश के उभरते सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम में एक महत्वपूर्ण बिल्डिंग ब्लॉक साबित होगा।

America का दौरा कर रहे PM मोदी ने प्रोसेस टेक्नोलॉजी और ए़डवांस पैकेजिंग क्षमताओं के विकास के लिए भारत में एप्लाइड मैटेरियल्स को भी इनवाइट किया है। मोदी ने एप्लाइड मैटेरियल्स के प्रेजीडेंट और CEO Gary E Dickerson के साथ अपनी मीटिंग के दौरान स्किल्ड वर्कफोर्स बनाने के लिए भारत में शैक्षणिक संस्थानों के साथ कंपनी के सहयोग की क्षमता पर चर्चा की है। भारत सरकार ने देश में सेमीकंडक्टर को प्रोत्साहन देने लिए PLI स्कीम की भी घोषणा की है। ग्लोबल कंपनियां सेमीकंडक्टर के लिए भारत को एक इंवेस्टमेंट डेस्टिनेशन के रूप में देख रही हैं। साल 2021 में भारतीय सेमीकंडक्टर मार्केट की वैल्यू 27.2 बिलियन डॉलर थी और सालाना 19% की बढ़ोतरी के साथ इसके 2026 तक 64 बिलियन डॉलर होने की उम्मीद है।

Jun 23, 2023