BT500 Wealth Creators Summit: कहां होगा वेल्थ क्रिएशन, Hurun India के फाउंडर ने क्या कहा?
हुरुन इंडिया के संस्थापक ने कहा कि उनके शोध से पता चला है कि भारत में 700,000 करोड़पति परिवार हैं जिनके पास कम से कम 1 मिलियन डॉलर की संपत्ति है।
13 दिसंबर को मुंबई में आयोजित BT500 वेल्थ क्रिएटर्स समिट में बिजनेस टुडे टेलीविज़न के मैनेजिंग एडिटर सिद्धार्थ ज़राबी के साथ बात करते हुए, हुरून इंडिया के फाउंडर अनस रहमान जुनैद ने कहाकि वेल्थ क्रिएशन में भारत काफी बड़ा करने वाला है। अगले दशक में, हमारे डेटा के आधार पर, आप चार श्रेणियों में अधिक वेल्थ क्रिएशन होते देखेंगे। पहला, निश्चित रूप से, पारंपरिक पारिवारिक व्यवसाय है, वे वेल्थ बढ़ाना जारी रखेंगे। दूसरी श्रेणी प्रोफेशनल्स की है. यदि आप हुरुन इंडिया रिच लिस्ट को देखें तो सूची में लगभग 65 प्रतिशत लोग 60 वर्ष और उससे अधिक उम्र के हैं। इसका मतलब है कि अगले 10-15 प्रतिशत, भारत भारत के इतिहास में सबसे बड़े अंतर-पीढ़ीगत धन हस्तांतरण का गवाह बनने जा रहा है। सुंदर पिचाई या डीमार्ट के सीईओ जैसे पेशेवर धन सृजन में बहुत बड़ी भूमिका निभाने जा रहे हैं।
जुनैद ने कहा, तीसरी श्रेणी स्टार्टअप उद्यमियों की थी। जुनैद ने कहा, तेजी से बढ़ने वाले उद्यमियों के लिए स्टार्टअप की बहुत जरूरत है। जुनैद ने कहा, "भारत में धन पैदा करने वाले लोगों की आखिरी श्रेणी फंड मैनेजर की है।
रमेश अय्यर ने यह भी उल्लेख किया कि कैसे न केवल भारतीय महानगरों में बल्कि ग्रामीण भारत में भी परिदृश्य बदल गया है। उन्होंने कहा कि पहले ग्रामीण ग्राहक केवल ट्रैक्टर ही खरीदते थे लेकिन अब वे इसके साथ कई अन्य चीजें भी खरीदते हैं जैसे हार्वेस्टर या अन्य उपकरण। अय्यर ने कहा, ऐसे कई किसानों के बच्चे, जो महानगरों में अन्य उद्योगों में काम करते हैं, कटाई के समय छुट्टियां लेकर आते हैं और खेती में योगदान देते हैं।