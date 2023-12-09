scorecardresearch
BT MPW 2023: महिलाओं के काम को ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए, बजाए उनके लैंगिक आधार पर- Falguni Nayar

फाल्गुनी नायर ने कहा कि "नायका में 40% महिला निदेशक हैं। किसी लिंग-विशिष्ट कोटा के बजाय महिलाओं को उनके काम के लिए पहचानना महत्वपूर्ण है।" उन्होंने कहा कि कंपनी में 47% महिला कर्मचारी हैं।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Dec 9, 2023 14:03 IST
फाल्गुनी नायर

मुंबई में बिजनेस टुडे के 'द मोस्ट पावरफुल वुमन इन बिजनेस' कार्यक्रम के 20वें संस्करण में जिया मोदी, सह-संस्थापक और प्रबंध भागीदार, एजेडबी एंड पार्टनर्स, कल्पना मोरपारिया, पूर्व अध्यक्ष, जेपी मॉर्गन दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया और फाल्गुनी नायर, सीईओ, नायका ने बिजनेस टुडे टेलीविजन के प्रबंध संपादक सिद्धार्थ ज़राबी के साथ बात की। कल्पना मोरपारिया ने कहा कि "मैं दो वैश्विक कंपनियों के बोर्ड में काम करती हूं और वहां प्रॉक्सी सलाहकार फर्म और बड़े संस्थागत निवेशक वास्तव में नामांकन और प्रशासन समिति के अध्यक्ष को वोट देते हैं। वहीं फाल्गुनी नायर ने कहा कि  "नायका में 40% महिला निदेशक हैं। किसी लिंग-विशिष्ट कोटा के बजाय महिलाओं को उनके काम के लिए पहचानना महत्वपूर्ण है।" उन्होंने कहा कि कंपनी में 47% महिला कर्मचारी हैं।

Also Read: BT MPW 2023: कोरपोरेट वेबसाइट की सशक्त महिलाओं का सम्मान, India Today Group की नई पहल

इंफोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति ने हाल ही में भारत के युवाओं को देश की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए सप्ताह में 70 घंटे काम करने के लिए प्रोत्साहित किया है, जिसके बाद से इस पर बहस छिड़ गई है। जिया मोदी ने इस विषय पर कहा कि उन्हें लगता है कि यदि आप एक नेता बनना चाहते हैं और दुर्भाग्य से एक महिला के रूप में अपने जीवन में कुछ खास बनाना चाहते हैं, तो आप कार्य-जीवन संतुलन का त्याग करते हैं। हालाँकि, अगर कोई व्यवस्थित रूप से योजना बनाए और सभी कचरे से छुटकारा पा ले तो कुछ संतुलन हासिल किया जा सकता है। अनुभवी बैंकर कल्पना मोरपारिया ने कहा, "अगर जीवन काम है, तो घंटे गिनने का कोई सवाल ही नहीं है।"

Edited By:
abhishek singh1
Published On:
Dec 9, 2023