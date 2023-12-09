BT MPW 2023: कोरपोरेट दुनिया की सशक्त महिलाओं का सम्मान, India Today Group की नई पहल
पीरामल फार्मा की चेयरपर्सन नंदिनी पीरामल के साथ स्टैंडअलोन सत्र, जहां उन्होंने 'जर्नी थ्रू लीडरशिप एंड इनोवेशन' पर बात की, और जोया अख्तर, फिल्म निर्माता और सह-संस्थापक, टाइगर बेबी, जिन्होंने 'क्रिएटिविटी थ्रू द फीमेल लेंस' के बारे में बात की, ने भी खूब तालियां बटोरीं।
Business Today के 'बिजनेस में सबसे शक्तिशाली महिलाएं' के 20वें संस्करण में इस बार प्रभा नरसिम्हन, एमडी और सीईओ, कोलगेट-पामोलिव इंडिया, अरुंधति भट्टाचार्य, चेयरपर्सन और सीईओ, सेल्सफोर्स इंडिया, फाल्गुनी नायर, संस्थापक और सीईओ, नायका, नंदिनी पीरामल, चेयरपर्सन, पीरामल फार्मा लिमिटेड, विभा पडलकर, एमडी और सीईओ, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस और जोया अख्तर, निदेशक और सह-संस्थापक, टाइगर बेबी कार्यक्रम में शामिल हुई। इस कार्यक्रम में गेस्ट ऑफ ऑनर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) की चेयरपर्सन माधबी पुरी बुच भी शामिल थी। मुंबई के ताज लैंड्स एंड में फार्मा, मनोरंजन, स्टार्ट-अप, वित्त और विनिर्माण जैसे विभिन्न क्षेत्रों की 56 अग्रणी महिलाओं को सम्मानित किया गया। बिजनेस टुडे भारत में स्टार महिलाओं की उपलब्धियों की इस शानदार वार्षिक सूची को चैंपियन बनाने वाली पहली पत्रिका थी। साथ ही बिज़नेस टुडे टेलीविजन पर इसका प्रसारण किया गया।
इंडिया टुडे ग्रुप की उपाध्यक्ष Kalli Purie, जिन्होंने धन्यवाद प्रस्ताव दिया, ने कहा कि महिला शक्ति का उदय सिर्फ शहरी केंद्रों और इस तरह की सभाओं में नहीं है, बल्कि यह ग्रामीण क्षेत्रों तक फैल गया है। मेरे लिए यह मंथन सबसे रोमांचक और दिलचस्प है कि ये महिलाएं स्वतंत्र और महत्वाकांक्षी होती हैं। इस समय हम इतिहास के जिस मोड़ पर हैं, उससे मैं वास्तव में उत्साहित हूं। शाम की शुरुआत एक पावर-पैक पैनल 'ए व्यू फ्रॉम द कॉर्नर ऑफिस' के साथ हुई, जिसमें अमीरा शाह, एमडी, मेट्रोपोलिस हेल्थकेयर, उपासना ताकू, सह-संस्थापक और सीओओ, मोबिक्विक, विनती सराफ मुटरेजा, एमडी और सीईओ, विनती ऑर्गेनिक्स लिमिटेड शामिल थे। प्रभा नरसिम्हन, एमडी और सीईओ, कोलगेट पामोलिव इंडिया, और देविता सराफ, चेयरपर्सन और सीईओ, वीयू ग्रुप। उन्होंने कामकाजी दुनिया में महिलाओं के लिए चुनौतियों और अवसरों पर चर्चा की। यह आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की सदस्य आशिमा गोयल, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड की एमडी और सीईओ पद्मजा चुंदुरु, भारत में एक्सेंचर की पूर्व अध्यक्ष और वरिष्ठ प्रबंध निदेशक रेखा एम. मेनन, अध्यक्ष और अरुंधति भट्टाचार्य के साथ कई दिलचस्प चर्चाओं के साथ आगे बढ़ी। सीईओ, सेल्सफोर्स इंडिया, जिया मोदी, सह-संस्थापक और प्रबंध भागीदार, एजेडबी एंड पार्टनर्स और कल्पना मोरपारिया, पूर्व अध्यक्ष, जेपी मॉर्गन, दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया, और व्यापार के क्षेत्र से कई अन्य प्रतिष्ठित ताकतें। 2003 में शुरू हुई, बिजनेस टुडे भारत में स्टार महिलाओं की उपलब्धियों की इस शानदार वार्षिक सूची को चैंपियन बनाने वाली पहली पत्रिका थी।