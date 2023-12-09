scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
NewsकारोबारDeloitte India 50,000 नए कर्मचारियों की करेगी भर्ती

Deloitte India 50,000 नए कर्मचारियों की करेगी भर्ती

कंपनी के पास फिलहाल भारत में करीब 1.20 लाख कर्मचारी हैं। शेट्टी ने भारत के प्रति डेलॉइट के दृष्टिकोण में महत्वपूर्ण बदलाव पर भी प्रकाश डाला। शेट्टी ने कहा कि अब बहुत सारे नवाचार, बहुत सारे परिवर्तन भारत से बाहर हो रहे हैं, और यह कुछ ऐसा है जिसे अब विश्व स्तर पर भी दोहराया जा रहा है।

Advertisement
BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
New Delhi ,UPDATED: Dec 9, 2023 13:20 IST
Deloitte India के सीईओ रोमल शेट्टी ने बिजनेस टुडे टीवी को बताया कि डेलॉइट अपनी मौजूदा टीम में 40,000-50,000 नए कर्मचारियों को नियुक्त करने की योजना बना रही है
Deloitte India के सीईओ रोमल शेट्टी ने बिजनेस टुडे टीवी को बताया कि डेलॉइट अपनी मौजूदा टीम में 40,000-50,000 नए कर्मचारियों को नियुक्त करने की योजना बना रही है

Deloitte India के सीईओ Romal Shetty ने बिजनेस टुडे टीवी को बताया कि डेलॉइट अपनी मौजूदा टीम में 40,000-50,000 नए कर्मचारियों को नियुक्त करने की योजना बना रही है। बिजनेस टुडे टीवी ( BTTV) के मैनेजिंग एडिटर सिद्धार्थ ज़राबी के साथ एक साक्षात्कार में, शेट्टी ने कहा, मुझे लगता है कि यह भारत में सबसे रोमांचक समय में से एक है, और मुझे लगता है कि डेलॉइट के रूप में, यह हमारे लिए भी एक बहुत ही रोमांचक समय है, क्योंकि हमारे पास महत्वपूर्ण विकास योजनाएं हैं, हम अगले चार से पांच वर्षों में 40 से 50,000 से अधिक लोगों को नियुक्त करने की योजना बना रहे हैं। कंपनी के पास फिलहाल भारत में करीब 1.20 लाख कर्मचारी हैं। शेट्टी ने भारत के प्रति डेलॉइट के दृष्टिकोण में महत्वपूर्ण बदलाव पर भी प्रकाश डाला। शेट्टी ने कहा कि अब बहुत सारे नवाचार, बहुत सारे परिवर्तन भारत से बाहर हो रहे हैं, और यह कुछ ऐसा है जिसे अब विश्व स्तर पर भी दोहराया जा रहा है।

advertisement

Also Read: Pune: Pimpri-Chinchwad इलाके में भीषण हादसा, फैक्ट्री में आग लगने से 7 लोगों की मौत

शेट्टी ने निरंतर विकास के लिए कंपनी के फोकस के प्रमुख क्षेत्रों का उल्लेख किया। उन्होंने दो महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर जोर दिया: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और क्लाउड टेक्नोलॉजीज। शेट्टी ने कहा कि भारत डिजिटल नवाचार में सबसे आगे है। वह इंडिया स्टैक को डेलॉइट के लिए एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में देखते हैं जो ग्राहकों को न केवल निजी क्षेत्र में बल्कि सरकार के सहयोग से भी अपने व्यवसाय मॉडल को बदलने में मदद करता है।

Edited By:
abhishek singh1
Published On:
Dec 9, 2023