scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
NewsकारोबारBT Bazaar Exclusive: शेयर बाजार में लिस्टेड Epack Durable नए सेगमेंट में उतरने जा रही है, जानिए क्या है कंपनी का प्लान?

BT Bazaar Exclusive: शेयर बाजार में लिस्टेड Epack Durable नए सेगमेंट में उतरने जा रही है, जानिए क्या है कंपनी का प्लान?

बढ़ती गर्मी की खबर से देश की लीडिंग एयर कंडिशन Original Design Manufacturer Epack Durable ग्रोथ के लिहाज से अच्छी है। कैसे, इस पर बिजनेस टुडे बाजार के सवालों के जवाब दिए Epack Durable के MD अजय श्रीवास्तव से।

Advertisement
Harsh Verma
Harsh Verma
New Delhi ,UPDATED: Apr 8, 2024 11:42 IST
Epack Durable के MD अजय श्रीवास्तव
Epack Durable के MD अजय सिंघानिया

मौसम विभाग की ओर से देश के कुछ हिस्सों के लिए लू और भयंकर गर्मी की चेतावनी जारी की गई है। जिसके लिए एडवाइजरी भी जारी की गई है। वहीं दूसरी ओर बढ़ती गर्मी की खबर से देश की लीडिंग एयर कंडिशन Original Design Manufacturer Epack Durable ग्रोथ के लिहाज से अच्छी है। कैसे, इस पर बिजनेस टुडे बाजार के सवालों के जवाब दिए  Epack Durable के MD अजय सिंघानिया से।  

advertisement

सवाल - जिस तरह मौसम विभाग हिटवेव की चेतावनी दे रहा है, ऐसे में AC की इंडस्ट्री ग्रोथ कैसे देख रहे हैं?

जवाब - मौसम विभाग की ओर से जो भी अनुमान लगाए जा रहे है वो AC इंडस्ट्री के लिए अच्छी खबर है। पिछले वित्त वर्ष में इंडस्ट्री 10 से 12% की दर से बढ़ी तो सही लेकिन उस हिसाब से ग्रोथ हासिल नहीं की। पहले क्वार्टर में बारिश हो गई, दूसरे क्वार्टर में इन्वेंटरी कैरी करना और तीसरे क्वार्टर में लिक्विडेट करने के चलते बॉटम लाइन मजबूत देखने को नहीं मिली। अब मार्च के आखिरी हफ्ते के बाद अचानक तापमान बढ़ा है, इससे औद्योगिक जगत के लिए एकमात्र अच्छा संकेत है। इससे AC इंडस्ट्री के लिए विस्तार देख रहे हैं। खासकर पिछले दो हफ्ते में मांग बढ़ी है। अगर सभी ब्रांडों में बात की जाए तो ग्रोथ दिख रही है। कंपनियों के प्रोडक्शन में तो बढ़ोतरी हुई है बल्कि प्रोक्योरमेंट साइकिल भी बढ़ा है। इससे पहले, हर कोई इंतजार कर रहा था, लेकिन अब हर कोई बहुत बुलिश हो गया है। निश्चित तौर से ये रोमांचकारी है। जिस तरह मौसम विभाग अनुमान है अगर गर्मियां मई से आगे बढ़ती हैं। तो ये निश्चित रूप से अच्छी खबर है और हम 15% की वृद्धि हासिल कर सकते हैं। साथ ही ये संख्या 11.5 मिलियन हो सकती है।

Also Read: BT Bazaar Exclusive : इस मशहूर फिनफ्लुएंसर को महंगी पड़ी होशियारी, SEBI की बड़ी कार्रवाई, जानिए पूरा मामला

सवाल - Epack Durable देश की दूसरी सबसे बड़ी Room Air Conditioners की (ODM/OEM) है। अब आप एयर कूलर बिजनेस में उतरने का फैसला कर रहे हैं, इसके पीछे की वजह क्या है?

जवाब - AC मैन्युफैक्चरिंग का साइकिल करीब 5 महीने का होता है। 15 दिसंबर से 15 मई के बीच ये चक्र होता है। ये 5 ऐसे महीने होते हैं जब AC मैन्युफैक्चरिंग पीक पर होती है। मौजूदा वक्त में ऑर्गनाइज्ड कूलर इंडस्ट्री करीब 3,540 करोड़ की है। इस इंडस्ट्री में भी टॉप 4 से 5 प्लेयर हैं जिसमें Symphony, Havells, Bajaj, Voltas शामिल है। ये मार्केट 100% (ODM/OEM) ड्रिवन है। कोई भी ब्रैंड इनहाउस प्रोडक्ट नहीं बनाता है। वहीं दूसरी ओर AC मार्केट 35 से 40 प्रतिशत (ODM/OEM) ड्रिवन है। अगर मार्केट साइज देखें तो कोई खास अंतर नहीं है। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में अंतर है। एयर कूलर की मैन्युफैक्चरिंग साल 10 महीने होती है। डिप सिर्फ 15 जुलाई से 15 सितंबर के बीच ही आता है। इन्वेंटरी रखने की कॉस्ट भी कम है। इसलिए ये कदम हमारी कंपनी के लिए एड ऑन प्रोडक्ट के तौर पर होगा। AC के बाद एयर कूलर मैन्युफैक्चरिंग से कंपनी का काम और बढ़ेगा।

advertisement

सवाल - कंपनी में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 50% से कम है, आने वाले दिनों में हिस्सेदारी को बढ़ते हुए देख सकते हैं?

जवाब - मौजूदा वक्त में कंपनी में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी करीब 48% है। IPO को लाते समय भी पता था कि हिस्सेदारी घटकर 48% तक पहुंच जाएगी। साथ ही ये साझेदारी ग्रोथ के लिए और लंबे समय के लिए है, जिसे जारी रखा जाएगा। अगर आगे भविष्य में शेयर होल्डिंग बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी, तो जरूर ऐसा करेंगे।

सवाल - फिलहाल Epack Durable का कितना बड़ा मार्केट शेयर है?

जवाब - मौजूदा वक्त में हमारा AC मार्केट में बतौर OEM हिस्सेदारी करीब 24% है। जिसे आगे बढ़ाने पर कोशिशें जारी हैं।

 

Edited By:
Abhishek
Published On:
Apr 8, 2024