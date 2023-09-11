ब्रेंट क्रूड की कीमत 90 डॉलर प्रति बैरल के पार

रूस और चीन के कच्चे तेल के उत्पादन में कमी के फैसले के कारण ब्रेंट क्रूड की कीमत 90 डॉलर के पार पहुंच गई है।

जानकारों का कहना है कि चीन में स्लोडाउन के कारण भी कच्चे तेल के उत्पादन पर असर पड़ा है। ब्रेंट शुक्रवार को नवंबर के बाद से अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है, सऊदी अरब और रूस ने पिछले सप्ताह घोषणा की थी कि वे वर्ष के अंत तक प्रति दिन संयुक्त 1.3 मिलियन बैरल की कटौती करेंगे।

कच्चे तेल के उत्पादन में कमी

अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी और पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन (ओपेक) इस सप्ताह कच्चे तेल पर अपनी रिपोर्ट भी जारी करेगी। चीन और यूरोप में मांग के बारे में चिंताओं के कारण इसकी कीमतें और बढ़ सकती हैं।