ब्रेंट क्रूड की कीमत 90 डॉलर प्रति बैरल के पार

Newsकारोबाररूस-चीन के फैसले से कच्चे तेल में लगी आग

रूस-चीन के फैसले से कच्चे तेल में लगी आग

ब्रेंट शुक्रवार को नवंबर के बाद से अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है, सऊदी अरब और रूस ने पिछले सप्ताह घोषणा की थी कि वे वर्ष के अंत तक प्रति दिन संयुक्त 1.3 मिलियन बैरल की कटौती करेंगे।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Sep 11, 2023 12:07 IST
रूस और चीन के कच्चे तेल के उत्पादन में कमी के फैसले के कारण ब्रेंट क्रूड की कीमत 90 डॉलर के पार पहुंच गई है।

जानकारों का कहना है कि चीन में स्लोडाउन के कारण भी कच्चे तेल के उत्पादन पर असर पड़ा है। ब्रेंट शुक्रवार को नवंबर के बाद से अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है, सऊदी अरब और रूस ने पिछले सप्ताह घोषणा की थी कि वे वर्ष के अंत तक प्रति दिन संयुक्त 1.3 मिलियन बैरल की कटौती करेंगे।

कच्चे तेल के उत्पादन में कमी
अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी और पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन (ओपेक) इस सप्ताह कच्चे तेल पर अपनी रिपोर्ट भी जारी करेगी। चीन और यूरोप में मांग के बारे में चिंताओं के कारण इसकी कीमतें और बढ़ सकती हैं।

