बैंक कर्मचारियों की छुट्टी को लेकर बड़ी खबर! सरकार ने क्या दिया जवाब,पढ़िए पूरी खबर

पिछले लंबे समय से बैंक कर्मचारी लगातार अपनी छुट्टी को लेकर सम्बंधित विभाग,अधिकारी एवं सरकार से सवाल पूछते आ रहे है, पर अब संसद में सरकार ने बैंक कर्मचारी के सभी सवालो से पर्दा उठा दिया है। सरकारी बैंक के कर्मचारियों को जल्द ही बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। सरकार सभी शनिवार को बैंकों में छुट्टी घोषित करने पर फैसला ले सकती है। दरअसल, बैंकों में हफ्ते के 5 दिन के कार्यदिवस का प्रपोजल सरकार तक पहुंच गया है। इस संबंध में राज्यसभा सांसद Sumitra Balmik ने सदन में वित्त मंत्रालय से सवाल पूछे थे। इसके जवाब में वित्त राज्य मंत्री Dr. Bhagwat Kishanrao Karad ने स्वीकार किया कि सप्ताह में 5 कार्यदिवस का प्रपोजल मिला है।

सरकार ने संसद के शीतकालीन सत्र में राज्यसभा में पूछे गए सवाल के एक जवाब में इस बात को स्वीकारा है कि इंडियन बैंक एसोसिएशन (IBA) की ओर से बैंकों में सभी शनिवार को छुट्टी घोषित करने का प्रस्ताव सौंप दी गई है। बता दें कि IBA देश के सरकारी बैंकों की मैनेजमेंट की बॉडी है। राज्यसभा सांसद सुमित्रा बाल्मिक ने पूछा था कि क्या बैंकों में 5 दिवसीय कार्य योजना लागू करने के संबंध में बैंक यूनियन या भारतीय बैंक संघ यानी आईबीए द्वारा कोई मांग की गई है? इसे लागू करने की कोई योजना है? इसके जवाब में वित्त राज्यमंत्री ने कहा- हां, आईबीए ने सभी शनिवारों को बैंकिंग अवकाश घोषित करने का प्रपोजल दिया है। दिनांक 20.8.2015 के नोटिफिकेशन के मुताबिक बैंकों के लिए हर महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया था। आपको बता दें कि सरकार यदि इस प्रस्ताव को पास करती है तो बैंक कर्मचारियों के अलावा ग्राहकों को भी काफी सहूलियत मिलेगी।