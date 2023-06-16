फंस सकती है TCS की बड़ी डील, आ रही है ये ख़बर

scorecardresearch
BT TV
टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) ने एक महत्वपूर्ण डील की घोषणा की थी , जिसमें वह अमेरिकी वित्तीय सेवा कंपनी ट्रांसअमेरिका के साथ $2 अरब की सौदे पर सहमति हासिल की थी। इस डील के माध्यम से टीसीएस अपनी व्यापक ग्लोबल पहुंच को मजबूत करने और नए बिजनेस अवसरों का समर्थन करने के लिये इस डील पर समझौता किया था । टीसीएस के इस सौदे का प्रमुख उद्देश्य अमेरिकी बाजार में अपनी मौजूदगी को बढ़ाना था। आर्थिक हालातों के कारण इस 10 साल की डील को महज 5.5 सालों में ही खत्म करना पर रहा है।

BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Jun 16, 2023 18:57 IST
टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) ने एक महत्वपूर्ण डील की घोषणा की थी , जिसमें वह अमेरिकी वित्तीय सेवा कंपनी ट्रांसअमेरिका के साथ $2 अरब की सौदे पर सहमति हासिल की थी। इस डील के माध्यम से टीसीएस अपनी व्यापक ग्लोबल पहुंच को मजबूत करने और नए बिजनेस अवसरों का समर्थन करने के लिये इस डील पर समझौता किया था । टीसीएस के इस सौदे का प्रमुख उद्देश्य अमेरिकी बाजार में अपनी मौजूदगी को बढ़ाना था। आर्थिक हालातों के कारण इस 10 साल की डील को महज 5.5 सालों में ही खत्म करना पर रहा है। 

इस लेन-देन के बारे में जानकारी रखने वाले कंपनी के एग्जिक्यूटिव ने बताया कि कम मार्जिन वाले 2017 के सौदे, जिसके लिए TCS में लगभग 2,000 ट्रांसअमेरिका कर्मचारियों को शामिल करना जरूरी था, इसका TCS के रेवेन्यू पर बहुत कम असर पड़ने का अनुमान है। एग्जिक्यूटिव ने बताया कि 'मार्च 2021 में नए CEO Will Fuller के शामिल होने के बाद अपनी रणनीति में बदलाव किया और ट्रांसअमेरिका ने आउटसोर्सिंग के बजाय सभी IT सेवाओं को कंपनी के भीतर लाने का विकल्प चुना है। TransAmerica आउटसोर्सिंग का प्रबंधन करने वाली TCS डिवीजन में करीब 3,500 लोग काम करते हैं और इसने अपने ऑपरेशन को बढ़ाया है, इसे फीनिक्स ग्रुप से $723 मिलियन का सौदा और टीचर्स रिटायरमेंट फंड से $250 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट मिला- ये दोनों कंपनियां ब्रिटेन की हैं। एग्जिक्यूटिव ने बताया कि ट्रांसअमेरिका के 2,000 कर्मचारी जिन्होंने TCS में स्विच किया था, उन्हें पूरे ऑपरेशन में फिर से नियुक्त किया जाएगा।

आर्थिक हालातों के कारण इस 10 साल की डील को महज 5.5 सालों में ही खत्म करना पर रहा है
Edited By:
abhishek singh1
Published On:
Jun 16, 2023