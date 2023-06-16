GST Council की 50वी बैठक में फर्जी रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन गेमिंग जैसे मुद्दों पर होगी बात

GST काउंसिल की 50वीं बैठक में इनपुट टैक्स क्रेडिट के फ्रॉड क्लेम और फर्जी रजिस्ट्रेशन पर काबू पाने के लिए रेगुलेशंस को और सख्त बनाने पर फैसला हो सकता है। हालांकि, काउंसिल मे सीमेंट पर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को घटाने के मुद्दे पर चर्चा नहीं करने की उम्मीद है। सीमेंट पर GST मौजूदा समय में 28% है, जो सबसे ज्यादा रेट स्लैब है। यह खबर बिज़नेस टुडे बाज़ार आपको गुप्त सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार दे रहा है। काउंसिल की आने वाली बैठक में दरों के युक्तिकरण पर मंत्रियों के समूह के दोबारा गठन पर भी विचार किया जाएगा, इस समूह के संयोजक कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री Basavaraj Bommai थे, जिन्होंने पिछले साल अंतरिम रिपोर्ट सबमिट की थी। उन्होंने आगे कहा कि काउंसिल ऑनलाइन गेमिंग, हॉर्स रेसिंग और कसीनो पर GoM की रिपोर्ट पर भी चर्चा कर सकती है।

advertisement

Also Read: PLI स्कीम पर मंत्री राजीव चंद्र शेखर का रघुराम राजन पर निशाना

GoM की दूसरी रिपोर्ट उसके संयोजक और मेघालय के मुख्यमंत्री Konrad Sangma ने पिछले साल दिसंबर में सबमिट की थी। ऑनलाइन गेमिंग को लेकर GST काउंसिल ने अपनी मार्च की बैठक में इस मामले पर चर्चा नहीं की थी, इस मुद्दे पर 11 जुलाई को विज्ञान भवन में होने वाली बैठक में चर्चा होने की उम्मीद है। GoM की रिपोर्ट में GST दर लगाने की व्यवस्था और रेट दोनों पर विचार किया जाएगा और काउंसिल को सिफारिशें दी जाएंगी, जो उस पर वोट करेगी। इससे पहले सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेज एंड कस्टम ने फर्जी रजिस्ट्रेशन और फेक ITC क्लेम की पहचान करने के लिए खास अभियान शुरू किया था। CBIC के चेयरपर्सन Vivek Johri ने शुक्रवार को कहा कि मौजूदा समय में जारी खास अभियान में 43,000 मामलों का वेरिफिकेशन किया जा रहा है, इसमें से 10,000 इकाइयों द्वारा झूठा GST क्लेम पाया गया है।